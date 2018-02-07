МВД объяснило исчезновение полицейских Дагестана с постов ДПС

Полиция Дагестана работает в штатном режиме, а сотрудников ДПС перевели в сложные районы. МВД России прокомментировало информацию о замене местных правоохранителей командировочными в связи с масштабной проверкой властных структур республики.

Как сообщает вечером 7 февраля официальный представитель министерства Ирина Волк, сотрудники ДПС УГИБДД по Дагестану были передислоцированы для работы в местах с наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой в населенных пунктах и на загородных дорогах.

«Практика привлечения к обеспечению дорожной безопасности в республике сотрудников полиции, временно прикомандированных из других регионов, существует с 2012 года. Оперативные группировки несут службу, в том числе, на контрольных постах полиции», – уточнила она.

Ранее СМИ сообщили о полной замене личного состава на постах ДПС полицейскими и сотрудниками Росгвардии из других регионов. Это связывают с процессом декриминализации, начатым спецкомиссией Генпрокуратуры, МВД, ФСБ и СК. Возглавляет ее замгенпрокурора, бывший прокурор Петербурга Иван Сыдорук.

Мэр Махачкалы Муса Мусаев обвинен в превышении полномочий, а ряд правительственных чиновников, в том числе, премьер Дагестана Абдусамад Гамидов, заподозрены в особо крупном мошенничестве.