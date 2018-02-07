Бывшее здание «Союзмультфильма» досталось РПЦ

Росимущество передало Русской православной церкви в безвозмездное пользование здание бывшего Никольского храма в Москве, в котором ранее находилась студия «Союзмультфильм».

Фото: Росимущество

Как сообщается 7 февраля на сайте Росимущества, руководитель ведомства Дмитрий Пристансков так прокомментировал передачу здания: «Установилась историческая справедливость: здание, на протяжении веков бывшее храмом, снова возвращено православной церкви. В советское время в нем размещался музей атеизма, а в 40-е годы сюда переехала студия „Союзмультфильм«. Киностудию удалось отлично разместить на новом месте: осенью 2017 года „Союзмультфильм« переехал в новые, современные, комфортабельные помещения на улице Академика Королева, дом 21».

Напомним, киностудия «Союзмультфильм» занимала бывший храм с 1946 года. В мае 2017-го начался переезд студии в новое здание, хотя планировали его еще в 2014-м.