Из подвала жилого дома на Малой Посадской вытащили пять мертвых собак

Тела животных, запах от которых две недели мучил жителей одного из домов на Петроградской стороне, 7 февраля вытащили из подвала, расковыряв цоколь. После того, как собак увезли, остались и запах, и дыра в подвал.

Фото: Читатель "Фонтанки"Александр

Малоприятную картину наблюдали жители 14-го дома по Малой Посадской улице около полудня 7 февраля. Как рассказал «Фонтанке» один из очевидцев, около 11 утра двое мужчин в форме рабочих начали разбирать цоколь, к полудню в открытое из-за тошнотворного запаха окно жители услышали выкрики «Волки!» На деле, как объяснил один из очевидцев, рабочие вытащили из подвала пять огромных мертвых собак. Их погрузили в кузов «Газели» и увезли.

Фото: Читатель "Фонтанки"Александр

Как сообщил нашему изданию читатель, смрад стоял в парадной около двух недель, однако представители обслуживающей дом организации, «ЖКС №1 Петроградского района», открестились от жильцов, мол, нам бы убрать снег. «Мы с соседями куда только не звонили, но результатов не было вообще никаких. Что за рабочие в итоге пришли, не знаю. Почему они расковыряли цоколь, а не через дверь зашли, тоже непонятно», – рассказывает читатель Александр. Он также отметил, что, судя по всему, животных замуровали в подвале, когда те уже были мертвы, потому что никакого воя никто из соседей не слышал. Сейчас жильцы озабочены тем, чтобы по дому не распространилась никакая зараза. «Тела вытащили на снег, там остались и кровь, и еще какая-то жидкость, чтобы попасть в парадную приходится проходить через это место, всё это растаскивается по лестнице, не говоря уже о том, что пока запах никуда не делся. Ждем хоть какую-нибудь службу, чтобы обработали как-то подвал», – добавляет Александр.