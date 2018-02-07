«Зенит» выиграл пятый матч на сборах

Победой для футбольного клуба «Зенит» завершился контрольный матч против сербской «Црвены Звезды» 7 февраля в Анталии. Петербургская команда победила со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Александр Ерохин на 23-й минуте встречи. Напомним, что это пятая победа «Зенита» в шести матчах, которые прошли в рамках подготовки ко второй части сезона.

Следующая игра состоится 8 февраля против датского клуба «Вайле». Напомним, что первым официальным матчем для «Зенита» станет игра 1/16 Лиги Европы против «Селтика» 15 февраля.