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07.02.2018 21:27

В Петербурге распланируют несколько новых улиц

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) 5 февраля издал распоряжения о подготовке нескольких проектов планировки территории (ППТ) под строительство новых улиц в Петербурге. ППТ будут делаться по заказу комитета по строительству.

Одной из улиц, которые предстоит распланировать, станет продолжение Глухарской улицы в Каменке. Сейчас она проложена от Планерной до Нижне-Каменской. Также есть небольшой отрезок от Парашютной, ведущий в сторону проспекта Королева. Проект планировки, согласно имеющейся в распоряжении КГА схеме, должен соединить улицу воедино от Планерной до Парашютной. Жители местных новостроек — ЖК «Каменка» и «Новая Каменка» — давно жалуются в соцсетях на то, что эту дорогу не прокладывают, из-за чего проезд по кварталам затруднен. 

Еще одной улицей, для которой заказан ППТ, станет Торопецкая, расположенная близ Московского шоссе: сейчас она тянется от Северской улицы на юго-запад, распланировать ее собираются до соединения с Промышленной. Южнее магистрали тоже находится большой жилой район с неразвитой транспортной инфраструктурой — Славянка.

Также ППТ подготовят для участка Солунской улицы от Тбилисской до 3-й линии 1-й половины — в Коломягах. Здесь же распланируют и Тбилисскую улицу — от Солунской до Аккуратова. Сейчас обе улицы неблагоустроены.

Кроме комстроя, ППТ для нескольких улиц заказал и комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Это Южная улица в Лахте (от Шуваловского проспекта до Славянской улицы) и Витебский проспект от КАД до Петербургского шоссе. Напомним, как писала «Фонтанка» в апреле 2017 года, в конце января 2017-го в плане закупок Дирекции транспортного строительства появился дорогой лот — развязка на пересечении Витебского проспекта и Петербургского шоссе стоимостью 3,5 млрд рублей. Однако позже в КРТИ пояснили, что комитет решил «временно отказаться от этого объекта». 

Помимо этого, КРТИ заказал и ППТ для Шуваловского проспекта — в той его части, которая еще не построена: от Комендантского проспекта до Парашютной улицы. Пробивка улицы должна облегчить жизнь обитателям многочисленных новостроек Каменки.


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