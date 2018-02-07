Еще
02:13 08.02.2018
Пришлите свою новость!
01:52
Токсиколог популярно объяснит, как нельзя пить лекарства
01:34
Рисунки Добужинского откроют петербуржцам довоенную Литву
01:16
Экранизация финальной части “50 Оттенков” - в прокате
00:41
Участников акций Навального в Петербурге ставят на профилактический учёт
00:25
МИД: Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения
00:02
Минюст США: Киберпреступная группировка с участием россиянина и украинцев похитила 530 млн долларов
07/02
Россия обвиняет США в «ненадлежащем содержании» российского киберпреступника
07/02
Рублевский к понедельнику пообещал очистить Петербург от снега
07/02
ФИФА ведет расследование против двух российских футболистов
07/02
В Смольном объяснили, чем занимаются «танцующие тракторы»
07/02
«Роскосмос»: Запуск в космос автомобиля Tesla — «хороший трюк»
07/02
В Рыбацком свет вернулся в дома
07/02
Собак, которых нашли в подвале на Петроградской стороне, вытащили по распоряжению участкового
07/02
Из-за пожара на вокзале Сестрорецка пассажиров обилетят в поездах
07/02
МВД объяснило исчезновение полицейских Дагестана с постов ДПС
07/02
Проверка «Гостиного двора» закончилась, станция открыта
07/02
В Рыбацком локальный блэкаут
07/02
Бывшее здание «Союзмультфильма» досталось РПЦ
07/02
Из подвала жилого дома на Малой Посадской вытащили пять мертвых собак
07/02
«Гостиный двор» закрыт на вход и выход
07/02
«Зенит» выиграл пятый матч на сборах
07/02
В Петербурге распланируют несколько новых улиц
07/02
Прокуратура внесла представление «Петроэлектросбыту» за неработающие терминалы
07/02
Пожар на вокзале в Сестрорецке локализован
07/02
В Смольном подготовят проект планировки для линии метро от «Казаковской» до «Сосновой поляны»
07/02
В Сестрорецке горит вокзал
07/02
Главного борца за Исаакий попросили удалиться от петербургской епархии
07/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 февраля
07/02
17 домов на Маршала Захарова согреются раньше
07/02
«Яндекс» закрыл сделку по слиянию с Uber
07/02
Мариинский приют офицерских детей на улице Льва Толстого не признали памятником
07/02
Замминистра Татарстана, подозреваемую в мошенничестве, нашли мертвой в ее квартире
07/02
На Тайване произошло новое землетрясение
07/02
Арнольд Шварценеггер дебютирует в телесериале
07/02
Немецкие депутаты предложили украинскому послу в Германии поучиться дипломатии
07/02
В МВД не согласны с претензиями ГАТИ по поводу не очищенной в Колпино крыши
07/02
В Петербурге 9-балльные пробки
07/02
ГУИОН: Паспорт исторического здания на Садовой заказывали собственники
07/02
В Кузьмолово ученик нажаловался на преподавателя до сотрясения мозга
07/02
Ученые доказали, что эффективность мозга зависит от яркости освещения
07/02
В Петербурге решили заработать на снеге
07/02
Экс-министр обороны Украины: 10 из 12 тысяч военнослужащих ВМС в Крыму перешли на сторону РФ
07/02
Лавров призывал США повлиять на политику Украины
07/02
Петербуржец завоевал «золото» на соревнованиях по самбо среди слепых
07/02
Греф: Сотрудники Сбербанка майнят на рабочем месте
07/02
«Зенит» назвал состав на игру с «Црвеной Звездой»
07/02
Лесотехнический университет обязали восстановить сгоревшую водонапорную башню
07/02
Лавров: У Запада манера такая — факты не предъявлять
07/02
На Маршала Захарова остывают батареи в 17 зданиях
07/02
В музее РЖД за 100 дней работы «побывал» Петропавловск-Камчатский
07/02
Министр обороны Украины: Javelin получим в этом году
07/02
Скорые приехали к «подбитым» у Володарского моста коллегам
07/02
В Шереметьево самолет сел с отказавшими спойлерами
07/02
«Зимний вечер света» продлит работу Царского Села
07/02
В Петербурге суд запретил метать красную икру
07/02
Суд оштрафовал «ГрузовичкоФ» за недобросовестную рекламу
07/02
Совершивший теракт в Финляндии беженец мстил за удары по ИГИЛ в Сирии
07/02
Уроженец России вошёл в рейтинг миллионеров, сделавших состояние на криптовалютах
07/02
Племенной завод «Ручьи» получил банкротный иск за долги по электричеству
07/02
СМИ: Дагестанским чиновникам запретили выезжать за рубеж
07/02
Лавров: Успехи России вызывают на Западе аллергию
07/02
Экоактивисты: токсовские власти урезали заказник "Озеро Вероярви"
07/02
Не допущенные до Олимпиады российские конькобежцы выступят на альтернативных стартах
07/02
Fortum предложили купить 47,12% акций Uniper
07/02
Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Банковского моста
07/02
СМИ: Из министерств Дагестана изымают документы, а на постах ДПС сменили личный состав
07/02
Дневники петербуржцев начнут собирать для исторического онлайн-архива
07/02
«Удельную» проверили за час
07/02
Албин выступил против переименования «Ленэнерго»
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
07.02.2018 21:21

Прокуратура внесла представление «Петроэлектросбыту» за неработающие терминалы

В 31 отделении «Петроэлектросбыта» не работают терминалы для оплаты счетов по банковской карте, еще в двух их просто нет. К таким выводам пришел городской надзор после того, как посетил все 85 петербургских отделений.

Результатом прокурорской проверки стало представление, внесенное на имя генерального директора «Петроэлектросбыта». Как сообщает надзор, помимо этого, виновных должностных лиц могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Им вменяют неработающие стационарные терминалы в 31 отделении, отсутствие каких-либо терминалов еще в двух, переносными терминалами не оборудовано ни одно из отделений «Петроэлектросбыта», во многих из них возникают сложности у держателей карт отечественной системы «Мир».

В самой компании обещают проверить каждый из перечисленных случаев, какого-либо массового сбоя в работе системы не было. «Совершенно очевидно, что любая из возможных причин носит временный технический характер и фиксируется системой мониторинга, которая формирует задание для мобильной бригады инженеров. Будут установлены обстоятельства, при которых невозможно было совершить платеж», – объяснили «Фонтанке» в «Петроэлектросбыте». Что касается оплаты по карте «Мир», то на кассах действительно ей заплатить нельзя, но в залах отделений стоят специальные терминалы самообслуживания, которые принимают карты любых систем. 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
06.02.2018 16:43

«Эталон ЛенСпецСМУ» завершило монолитный каркас «Дома на Обручевых»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») полностью завершила монолитный каркас всех восьми секций «Дома на Обручевых»
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30

Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк

Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00

Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада

Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Рублевский к понедельнику пообещал очистить Петербург от снега
В Рыбацком свет вернулся в дома
В Рыбацком локальный блэкаут
Прокуратура внесла представление «Петроэлектросбыту» за неработающие терминалы
В МВД не согласны с претензиями ГАТИ по поводу не очищенной в Колпино крыши
На Маршала Захарова остывают батареи в 17 зданиях
«Танцующий трактор» припарковался в центре Петербурга
В Петербург вернулся "Танцующий трактор"
Тепло возвращается в 197 зданий Красносельского района
На юго-западе Петербурга почти 200 зданий - на «пониженном» отоплении
«Ленэнерго» теряет имя
Как «БУК» и «ГИТ» Московский район не поделили
ГУП «ТЭК» начинает рассылать белые квитанции
Снежные правила Смольного
Вызвали рассрочку на себя
Глава фонда капремонта - о том, на что идут наши деньги
В «Ленэнерго» приходит новый директор
ТСЖ не берут на себя чужие духовки
«Паданцев» найдут по адресам
Как подарки Жилкома оказываются отдарками
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Рублевский к понедельнику пообещал очистить Петербург от снега

В Петербурге решили заработать на снеге

«Манеж» захватила «молодая шпана»

Новости компаний
ГК «Эталон»
06.02.2018 16:43
«Эталон ЛенСпецСМУ» завершило монолитный каркас «Дома на Обручевых»
Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») полностью завершила монолитный каркас всех восьми секций «Дома на Обручевых»
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30
Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк
Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12
LEGENDA получила "Доверие потребителя"
12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»
ГК «УНИСТО Петросталь»
22.12.2017 15:59
«УНИСТО Петросталь» учитывает экологию при запуске новых проектов
Самыми благоприятными в экологическом плане застройщик назвал Колтуши, Ломоносовский район Ленинградской области, Пушкин и Сестрорецк
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
18.12.2017 12:25
Кандинский поселился в Шушарах
В Петербурге появилось сразу два дома расписанных в стиле Кандинского. Артобъекты поселились на юге города, в микрорайоне Шушары. Неожиданное решение предложила застройщику - компании Дальпитерстрой, её архитектор Алена Коленкова
ЖК OSTROV/«Строительный трест»
12.12.2017 12:56
«Строительный трест» сдал ЖК OSTROV на Петровском острове
11 декабря 2017 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса OSTROV в Петроградском районе Санкт-Петербурга
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.