Прокуратура внесла представление «Петроэлектросбыту» за неработающие терминалы

В 31 отделении «Петроэлектросбыта» не работают терминалы для оплаты счетов по банковской карте, еще в двух их просто нет. К таким выводам пришел городской надзор после того, как посетил все 85 петербургских отделений.

Результатом прокурорской проверки стало представление, внесенное на имя генерального директора «Петроэлектросбыта». Как сообщает надзор, помимо этого, виновных должностных лиц могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Им вменяют неработающие стационарные терминалы в 31 отделении, отсутствие каких-либо терминалов еще в двух, переносными терминалами не оборудовано ни одно из отделений «Петроэлектросбыта», во многих из них возникают сложности у держателей карт отечественной системы «Мир».

В самой компании обещают проверить каждый из перечисленных случаев, какого-либо массового сбоя в работе системы не было. «Совершенно очевидно, что любая из возможных причин носит временный технический характер и фиксируется системой мониторинга, которая формирует задание для мобильной бригады инженеров. Будут установлены обстоятельства, при которых невозможно было совершить платеж», – объяснили «Фонтанке» в «Петроэлектросбыте». Что касается оплаты по карте «Мир», то на кассах действительно ей заплатить нельзя, но в залах отделений стоят специальные терминалы самообслуживания, которые принимают карты любых систем.