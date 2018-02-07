Пожар на вокзале в Сестрорецке локализован

Деревянное здание вокзала в Сестрорецке тушили с помощью шести пожарных расчетов. Огонь вспыхнул в ремонтируемом здании на втором этаже.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, огонь на Дубковском шоссе, дом 1, вечером 7 февраля занял площадь в 30 квадратных метров в двухэтажном здании железнодорожного вокзала. Помещение, в котором начался пожар, сдается в аренду, сейчас там проводятся ремонтные работы. Кассиры, которые находились в здании вокзала, вышли на улицу самостоятельно, никто не пострадал. В 20.32 возгорание было локализовано.