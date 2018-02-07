В Смольном подготовят проект планировки для линии метро от «Казаковской» до «Сосновой поляны»

Комитет по градостроительству и архитектуре подготовит проект планировки территории (ППТ) для участка Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена. Согласно распоряжению, опубликованному 7 февраля, ППТ заказал комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Документ должен быть разработан до начала февраля 2019 года.

КРТИ рассчитывает завершить продолжение Красносельско-Калининской линии метро в 2020 году, но для этого необходимо перебросить средства на более ранний период. Было принято решение перераспределить расходы на линию и направить на 2018 год часть средств с 2019-го. Всего в этом году на эти цели собирались потратить 7,4 млрд рублей, однако позже со строительства этой ветки метро сняли 349 млн рублей.

В концепции КРТИ до 2022 года строительство Красносельско-Калининской линии рассчитано на участке от станции «Обводный канал» до станции «Казаковская» с промежуточными станциями «Боровая», «Московские ворота», «Броневская», «Кировский завод», а также участок от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» (включая депо «Красносельское»).