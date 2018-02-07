Тяжелый случай: Зачем человечеству Falcon Heavy

Space X успешно запустила в космос самую тяжелую ракету в истории. Очередной успех Илона Маска злит скептиков и мотивирует разработчиков космических аппаратов. Эксперты Фонтанки все же уверены, что запуск сверхтяжелой ракеты открывает новые перспективы для всего человечества.

Тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy ушла в космос с ревом 27 двигателей, выполнив успешный, хоть и не безупречный, вывод полезной нагрузки. Вместо обычных для тестовых запусков бетонных блоков балластом выступил электромобиль Tesla Roadster с манекеном космонавта в салоне. Все ступени отработали штатно, а три из четырех ускорителей затем успешно приземлились обратно. Одним из самых впечатляющих моментов был синхронный подход дуэта ракет к площадке для одновременного приземления. Картину испортила лишь центральная часть первой ступени. Из-за неисправности двух двигателей она не смогла замедлиться и рухнула в воду в 100 метрах от беспилотной баржи «Конечно я всё ещё люблю тебя». Эта часть ракеты разрушилась полностью, а разлетающиеся обломки повредили двигатели судна. Весь полет Falcon Heavy занял 10 минут.

Почти сразу же после завершения трансляции, которую смотрело 2,5 млн человек, в Интернете стали появляться обновленные указатели для скептиков. В длинном списке аргументов, завершающихся одинаковой фразой «вот тогда и поговорим», указатель переместился на позицию ниже: с успешного запуска летавшей в космос ракеты и тяжелого Falcon Heavy к готовящемуся запуску космического корабля Dragon 2. Специалист по выведению полезной нагрузки в космос Игорь Афанасьев объясняет, что запуск Falcon Heavy означает – Илон Маск последовательно реализует заявленные задачи. «Пусть с сильным опозданием, это нормально, но «шаг за шагом»», – отмечает эксперт.

Ракета Falcon Heavy стоит в ряду самых крупных ракет, когда-либо создававшихся человеком. При стартовой массе 1 402 тонны она способна выводить на низкую околоземную орбиту до 63,8 тонн. Крупнее её за всю историю человечества была лишь монструозная ракета Saturn V, стартовая масса которой была 2 970 тонн. В начале 70-х она использовалась для лунной миссии астронавтов США. В Советском Союзе самой большой ракетой была сверхтяжелая «Энергия», стартовая масса которой составляла 2400 тонн. По проекту, она могла выводить на низкую околоземную орбиту до 100 тонн полезной нагрузки. Оба гиганта существовали лишь в эпоху космической гонки между двумя сверхдержавами.

Во времена коммерческих запусков в космос важным параметром является стоимость всей операции по выводу полезной нагрузки. Поэтому ракеты должны не только безопасно доставлять тяжелые грузы, но и делать это выгодным с экономической точки зрения способом. Стоимость первого запуска Falcon Heavy составила около 90 млн долларов. Последующие запуски должны быть дешевле за счет использования вернувшихся из полета ускорителей.

Сейчас сложно сказать, как Falcon Heavy повлияет на рынок запусков, поскольку у него нет не только конкурентов, но и весьма ограниченное количество потенциальных клиентов. Создатели спутников привыкли к более жестким ограничениям по весу аппаратов. «Непосредственно сейчас Falcon Heavy на рынок запусков вряд ли повлияет», – считает Игорь Афанасьев, «Но он подвигает разработчиков спутников и других космических аппаратов делать технику с повышенными характеристикам и гораздо большей массы, которая недоступна современным носителям».

В свою очередь создание более тяжелых ракет открывает новые перспективы не только для компаний, разрабатывающих спутники, но и для пользователей услуг, поставляемых из космоса. Как рассказал сотрудник российской частной космической компании Dauria Aerospace Виталий Егоров, более тяжелый спутник сможет заменить собой несколько легких.

«Если аппарат больше, то на него можно поставить больше ретрансляторов, увеличить солнечные батареи, залить больше топлива. Один спутник сможет работать за четверых. Открываются новые возможности для изучения других планет. Можно запускать большие телескопы, тяжелые марсоходы, межпланетные станции, добыть грунт Марса, например. Это уже ученых может заинтересовать», – уверен Виталий Егоров.

В свою очередь более длинный рабочий цикл спутника означает отсутствие необходимости чаще выполнять запуски, что снижает издержки для провайдера услуг. Все это может сказаться на условиях их предоставления для потребителей на поверхности Земли. «Может повыситься качество привычных сервисов, например телевизионной картинки. Цены на существующие сервисы могут снизиться, а пропускная способность повыситься. Это касается спутникового Интернета или связи. Могут появиться и совершенно новые сервисы, например «гуглокарты» в реальном времени», – рассуждает Виталий Егоров.

Россия тоже ведет разработки тяжелых и сверхтяжелых ракет. Главная ставка сделана на модификацию тяжелой ракеты-носителя «Ангара». В сверхтяжелом варианте «Ангара-А5В» при стартовой массе около 815 тонн должна будет доставлять на низкую околоземную орбиту до 37,5 тонн. Однако сроки начала ее эксплуатации пока неизвестны. Ближайший тестовый запуск с космодрома «Восточный» запланирован на 2027 год. Пока развивается лишь тяжелая «Ангара-А5», которая является конкурентом Falcon 9 Илона Маска и в будущем должна заменить советские «Протон-М». Ее стартовая масса 780 тонн при способности выводить на низкую околоземную орбиту до 24 тонн груза. Тогда как у Falcon 9 стартовая масса 549 тонн при способности выводить на низкую околоземную орбиту до 22,8 тонн.

«Ангара» готовится к пускам. В Плесецк отправлены блоки двух ракет. Параллельно идет сертификация серийного производства в Омске на предприятии "Полет", которое будет выпускать блоки УРМ-1 нижних ступеней. УРМ-2 верхней ступени выпускается в Москве», – рассказал Игорь Афанасьев.

Стоимость запуска «Ангары-А5» сейчас оценивается в 100 млн долларов, что на треть дороже «Протона-М». Ожидается, что после начала эксплуатации в 2021 стоимость «Ангары-А5» снизится в 1,5 раза, и к 2025 году ее запуск будет дешевле запуска «Протона-М». Стоимость запуска тяжёлой ракеты Falcon 9 Илона Маска с возвращающейся первой ступенью сейчас составляет 62 млн долларов.

Андрей Меньшенин, "Фонтанка.ру"