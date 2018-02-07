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07.02.2018 20:10

Главного борца за Исаакий попросили удалиться от петербургской епархии

Лидер общественного движения за возвращение Исаакиевского собора церкви, председатель  фонда возрождения христианских ценностей «Священная лига святого Георгия» Сергей Егоров отлучен от епархиального совета православных объединений (СПО). Членство приостановлено после возбуждения уголовного дела за угрозу убийством.

На сайте СПО Санкт-Петербургской епархии накануне, 6 февраля, опубликовано обращение Егорова. Оно оформлено на бланке «Священной лиги» и отличается краткостью:

«По просьбе руководителя совета отца Александра (Пелина) сообщаю о приостановлении своего членства», – указано в документе.

скриншот с сайта sovet.ethnorelig.ru

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Просьбу «Фонтанки» прокомментировать выход из совета Егоров проигнорировал. Александр Пелин подтвердил свою инициативность:

«Я позвонил и попросил его приостановить членство на время, пока идет некая процедура по уголовному делу. Он согласился, что это справедливо. Сергей Егоров поступил этично».

Совет православных общественных объединений Санкт-Петербургской епархии создан по благословению высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. 

В тот же день, 6 февраля, на сайте совета появилось официальное обращение Пелина в союз журналистов по следам статьи «Фонтанки» о стрельбе, которую Сергей Егоров, по версии полиции, устроил в своем бизнес-центре «Ладога» 31 января. Священнослужитель, в частности, назвал плодом воображения журналиста близость предпринимателя к официальным духовным властям Санкт-Петербургской митрополии.

Разрыв членских отношений с епархией может сказаться на амбициозных планах Сергея Егорова. В 2018 году, как следует из размещенной на сайте фонда информации, планировалось создание высшего учебного заведения «Византийская академия» с «классическим образовательным уровнем дореволюционной России». Как уточнили «Фонтанке» сотрудники фонда, Сергей Егоров действительно вынашивал такую мысль, желая в октябре открыть академию на двух этажах своего бизнес-центра.

Егоров с 2015 года возглавил общественное движение по возвращению Исаакиевского собора церкви. В декабре 2017-го он написал эмоциональное письмо патриарху Кириллу. Предприниматель в довольно резкой форме выразил удивление тем фактом, что официально о возвращении собора РПЦ к властям Петербурга не обращалась.

Уголовное дело возбуждено после приезда Егорова в бизнес-центр утром 31 января. По версии дознания, он вошел в комнату, выстрелил в сторону девушки-секретаря и направился с ножом к менеджеру. Инцидент квалифицирован как угроза убийством (статья 119 УК).


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