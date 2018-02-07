«Фонтанка» за 60 секунд — 7 февраля

«Не надо путать убыток с ущербом, то есть упущенную выгоду и реальные потери», – говорит Следственный комитет, и не спешит отпускать «Юлмарт» с миром. Злые языки говорят, что где-то рядом уже приготовился к корпоративному броску родственник первого заместителя прокурора Петербурга.

Предприниматель из "списка Бориса Титова" Сергей Капчук живет в Лондоне под скромной фамилией Виндзор. Веселый завидный жених. Теперь уж дело за бизнес-омбудсменом — пусть возвращает на родину. Хотя, у него где-то здесь брат-близнец есть.

Олег Шатов и Артем Дзюба – все. История о том, как скоротечно время, как эфемерен успех. Особенно если ты — футболист «Зенита».

В Петербурге подделали свидетельство о рождении флигеля на Садовой. Это только дамам хорошо быть помоложе в документах. А если ты — дом, каждый лишний год — вопрос жизни и сноса.

США не будут расширять в отношении России санкции, которые затронут госдолг. Бывший зампред Центробанка РФ Сергей Алексашенко объясняет, пора ли пить шампанское.

Больше полугода в Петроградском районе Петербурга систематически избивали прохожих. Полиция поймала троих. Теперь на Петроградке должно быть спокойно, как в Багдаде.