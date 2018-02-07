Чужая рука столкнула, чужая рука спасла

Случайные прохожие вытащили из Дудергофского канала тонувшего ребенка. Такой же случайный водитель отогрел и отвез домой. А в плавание десятилетнего мальчишку при уверенном февральском минусе отправил другой прохожий. Такой же случайный.

История о человеческом неравнодушии 6 февраля успела облететь новостные ленты петербургских СМИ. Две женщины и автомобилист спасли жизнь маленького мальчика. Уже к вечеру героизм ситуации подпортила неизвестность. Немногочисленные свидетели уверенно заявляли: ребенок жив. Его передали подоспевшему на помощь водителю и ожидали найти в больничной палате. Но ни в одной из клиник подходящего по возрасту пациента с переохлаждением не обнаружилось. Внешность героя и марка его автомобиля от внимания в суматохе ускользнули вовсе. А сам он лишь на вторые сутки узнал, что стал "похитителем".

– Я сам объявился. Сегодня в новостях прочитал, «таинственное похищение мальчика». Как так-то? – рассказал «Фонтанке» 38-летний Денис Лукашов.

В районе половины пятого вечера 5 февраля он ехал на своем Citroen по Петергофскому шоссе. Спешил – в понедельник у дочки была тренировка, нужно было забрать. Но явно паникующую женщину на обочине рядом с 1-м Петергофским мостом заметил. Остановился метрах в пятидесяти у автобусной остановки, вышел.

– Она стояла на тротуаре, что-то кричала, на воду показывала. Я бросил машину и побежал.

Мальчика в воде увидел разу. За руку его хватала другая женщина, но мокрые пальцы выскальзывали. Совсем уйти под воду ему не давали, но и вытащить на берег тоже не могли – сил не было. Денис смог: ухватил за свободную руку, за одежду и вытянул. Но признался – с трудом.

– Здоровый мужик, еле вытащил. Он в спортивном был: куртка, теплые штаны. Холодно все-таки. Все на нем было: и портфель, и мешок со сменкой. Как только все это удержал-то в воде?

Позже ребенок сказал, что в воде провел минут десять. Он был напуган, плакал, но на вопрос о доме ответил четко: живёт недалеко, на Тамбасова. «Там езды-то», – оценил Денис и решил не ждать ни полицию, ни скорую. Насквозь промокшего мальчишку нужно было срочно забирать в тепло, а на улице в понедельник было -9. Ощущалось как все -16.

Ребенка он подхватил на руки, донес до машины, усадил на переднее сиденье. Сразу включил подогрев сидений, направил горячий воздух. Спросил, как зовут, сколько лет, куда шел и, естественно, как в попал в воду.

– Какие-то вопросы надо было задавать. Он сильно плакал, хотелось как-то отвлечь от всей этой ситуации. Но я сам, честно говоря, в шоке был.

Антон оказался ровесником дочери – ему тоже десять. И в понедельник у него тоже была тренировка: он возвращался после бассейна. Но второй раз за день в воде оказался вовсе не по собственной неосторожности. Утверждает, что помогли.

– Сказал, какой-то мужчина. Трезвый, пьяный, как? У кого ума хватит ребенка столкнуть с моста? Для меня это дико, – недоумение у Дениса переходит в возмущение. – Там мостик-то такой небольшой, через канал. Как его найти теперь? Никто этого мужчину не видел. Женщины говорят, проходили мимо, хорошо, что мальчика заметили.

Дойти до дома Антону оставалось каких-то 850 метров. Как и при каких обстоятельствах он столкнулся с мужчиной, спасителю не сказал. О возможных причинах Денис не спрашивал и сам – индульгенции за купание ребенка в ледяной воде всё равно не получить. А описать столкнувшего его с моста мальчик не смог.

Опасное для жизни приключение ребенок пережил героически. Отвечал на вопросы, подсказывал маршрут, хотя и плакал – от испуга и боли. Сильнее всего болели отмерзшие руки.

– Говорю ему: давай вместе руки тереть. Делай как я. Сам был без перчаток, почувствовал холод. Но у него руки едва двигались. Давай-давай, говорю, забудь о боли. Не обращай на неё внимание, ты же мужик.

– Сами тоже намокли?

– Да я-то что, вымок и вымок, – со смешком ответил он. – Больше за него испугался, о себе и не думал.

Дома Антона ждал отец. Чужого мужчину с мокрым сыном на руках – сам он идти не мог – запустил сразу. Было не до разговоров. Пока Денис бегал обратно к машине за промокшими вещами, Антона раздели и успокоили. Отцу мальчика напоследок посоветовал обождать немного с горячей ванной и ушел, – ждала собственная дочь. Про спасенного мальчика кроме имени и возраста ничего не знает, своих контактов семье Дениса не оставил. Но познакомиться снова есть все шансы.

Прочитав в СМИ, что судьба тонувшего в Дудергофском канале ребенка неизвестна, позвонил в «112». Вечером, уже после рабочего дня в автосервисе, собирается рассказать о случившемся в понедельник полицейским.

– Я не считаю свой поступок героическим. У меня у самого двое детей. Любой ребенок для меня ребенок. Любой на моём месте поступил бы также.

Татьяна Ципуштанова, "Фонтанка.ру"