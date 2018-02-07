17 домов на Маршала Захарова согреются раньше

Тепло в квартирах жителей Красносельского района Петербурга, которое энергетики обещали к часу ночи 8 февраля, усилиями ремонтной бригады вернулось в дома к шести часам вечера.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», в 18:10 в трубы залили горячую воду, которая уже поступает в жилые дома. Поменять пришлось порядка семи метров трубы, которая дала течь возле 32 дома по проспекту Маршала Захарова. Тепло было ограничено в 17 зданиях, три из которых — детские учреждения.