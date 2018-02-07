«Яндекс» закрыл сделку по слиянию с Uber

Российский интернет-гигант «Яндекс» и американский сервис Uber объявили о закрытии сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа такси в России и соседних странах.

Как говорится в совместном заявлении от 7 февраля, после слияния пассажиры смогут использовать приложения двух компаний, а приложения у водителей будут интегрированы.

Uber и «Яндекс» инвестировали в новую компанию соответственно 225 млн и 100 млн долларов США. Около 59,3% компании принадлежат «Яндексу», 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам.

Генеральным директором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший «Яндекс.Такси». В совет директоров вошли четыре представителя от «Яндекса» и три представителя Uber.

Объединение «Яндекс.Такси» и Uber было анонсировано еще летом 2017 года. В ноябре сделка была одобрена ФАС. Сообщалось, что слияние коснется 127 городов России, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Армении, Азербайджана. Сервис UberEATS в регионах сделки также перейдёт в объединённую компанию.