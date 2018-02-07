Сергей Капчук: У меня много друзей в Британии, которые восхищаются Путиным
Сергей Капчук «в бегах» с 2005 года. По версии следствия, в 1997 году, будучи заместителем представителя губернатора при президенте РФ, он получил 2 млрд неденоминированных рублей на покупку служебной квартиры в Москве. Но эту квартиру он оформил не на представительство Свердловской области, а на свою экс-супругу. Когда Сергей Капчук покинул пост зампреда губернатора, он, по версии следствия, квартиру продал. А деньги присвоил напополам со своим братом-близнецом Константином. В октябре 2006 года суд признал его брата Константина Капчука виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), наказание он уже отбыл. Также на слуху было противостояние братьев с ОПС «Уралмаш» за Нижнесалдинский металлургический завод, которое они проиграли. В 2010 году Сергей Капчук обосновался в Лондоне. Его дело все это время было «заморожено», срок давности не истек. На днях он оказася в списке "желающих вернуться" от бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который тот хочет передать Владимиру Путину.
- Много ли было желающих попасть в список Титова? Может быть, конкурс был несколько человек на место?
– (Смеется.) Вы это серьезно спрашиваете?
- Ну, в таком направлении у меня фантазия работает.
– У вас фантазия совсем в неправильном направлении работает. Здесь речь идет о судьбах людей, каждое дело индивидуально и на другие не похоже. Нельзя всех под одну гребенку причесывать, как это делает Чичваркин. Я могу говорить только за себя. Я лично ничего не крал и никому ничего не должен, не обманывал дольщиков или банки. Моему уголовному делу 20 лет, и 15 из них я подвергаюсь преследованиям в силу заинтересованности конкретных работников правоохранительных органов, которые отрабатывали заказ уралмашевской преступной группировки. Потом дело стало политическим, потому что я принял участие в выборах губернатора Курганской области и меня сняли за сутки до голосования. Это никак не повлияло на мое отношение к родине, я по-прежнему люблю Россию всем сердцем. И хочу прекращения этого безобразия.
- А те люди, из-за которых вы были вынуждены столько лет провести за пределами родины, все еще функционируют на своих должностях?
– Первый человек, который все это организовывал и который стоит за фабрикацией моего уголовного дела, умер в СИЗО, это лидер уралмашевской преступной группировки Александр Хабаров. Они в 2001 году отбирали мой металлургический комбинат, потом организовали мое преследование по анонимке. Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов, который в 2004 году проигрывал мне выборы, довел мое преследование до конца, и вот уже 15 лет по всему миру я вынужден жить под другой фамилией.
- Под фамилией Виндзор?
– Эту фамилию мне дала Британия, потому что они не могли никак решить вопрос с Интерполом. Но этот вопрос с Интерполом я решил сам, и они удалили меня из своей базы данных разыскиваемых лиц. И все филиалы получили указание сделать то же самое. Но Россия проигнорировала это.
- Вы же могли в Европейский суд обратиться?
– Европейский суд – это рекомендательный характер. А Россия не является моим врагом. Мое преследование — это результат конкретных заинтересованных лиц в полиции и во власти, по сути, все это началось с губернатора Богомолова и им же заканчивается. У меня прекрасное отношение к Путину и политике, которую сейчас ведет Россия.
- Россия на международной арене сегодня выглядит неоднозначно. То санкции к нам применяют, то атлетов не пускают на Олимпиаду. Как вы оцениваете политику страны последних трех лет?
– Я думаю, это болезнь роста. Россия сильная никому не нужна. С другой стороны, у британцев есть такое выражение: «если вы не были в моих ботинках, не судите меня». Те решения, которые принимал Путин, он считал правильными, и только история будет давать ему какие-то оценки. Но никак не всякие навальные и иже с ними. Мы не знаем всей информации, которой обладает Путин. Он принял решение, несет риски и ответственность. У меня много друзей в Британии, которые восхищаются Путиным.
- В России на почве вопроса, наш ли Крым, люди теряют друзей и ссорятся с близкими. Как вы считаете, наш он или нет?
– Крым де-факто российский, спорить с этим глупо.
- А в связи с изменением положения России в мировой политике, с теми же санкциями, вы чувствуете какое-то давление, изменение отношения к себе партнеров по бизнесу, потому что вы — русский?
– Я почувствовал глубокое уважение после сильной внешней политики президента, которая ведется. Сейчас я даже с большей гордостью говорю, что я из России, чем раньше. Потому что теперь все относятся даже с определенной долей страха, потому что понимают, что мы способны действовать, а не сопли на кулак наматывать, как говорит Путин.
- А с чем связан ваш бизнес в Лондоне?
- У меня компания сервис-апартмент, это сеть отелей-квартир. В основном недвижимость в Лондоне. Я работаю с партнером-ирландцем. Он больше друг, чем партнер, его зовут Билли Кофф. Я сдаю квартиры в краткосрочную аренду, на неделю, на день. У меня качественные апартаменты. Но ни разу не было русских клиентов. Бывали русские жены британских мужей. Компания называется «Роял эпартмент». А как еще может называться компания человека с фамилией Виндзор?
- То есть дела идут хорошо?
– У меня все прекрасно, мы развиваемся, сейчас начинается высокий сезон. С марта увеличивается наплыв туристов. У меня здесь много планов, команда работает. Но я хочу, чтобы справедливость в итоге восторжествовала, навести порядок в своих делах в России.
- Так а зачем ворошить прошлое, если у вас и так все в порядке?
– В России я по-прежнему в розыске. Зачем мне эта клякса на репутации? На сайте посольства России я по-прежнему болтаюсь как преступник в разделе wanted. Я с ними вел переписку. Попросил удалить это объявление, иначе я в суд подам. Но они предложили мне приехать в Россию и пойти в суд там.
- Ваши партнеры на этот сайт заходят?
– Конечно. Здесь все, прежде чем с тобой общаться, заходят в Google, а там все это вываливается. Это, очевидно, мешает. Но дело не только в этом. У меня родители пожилые в России, у брата бизнес. И вся эта информация, сфабрикованная 20 лет назад… в этом деле даже потерпевшего нет. Как мне сказал один мой знакомый из силовых структур: «Команда "фас" была, а команды "отбой" не было, вот в чем дело». Я уехал из России, когда мне было 33 года. И на тот момент я выиграл четыре избирательные компании, в том числе у Буркова, нынешнего губернатора Омской области, и у Андрея Козицына, который входит в десятку Forbes России. Я люблю и умею заниматься политикой.
- А гражданство у вас по-прежнему российское?
– Да, российское, но у меня паспорта нет. Меня Интерпол арестовал в Дубае, у меня конфисковали паспорт. И я бежал из тюрьмы в Дубае, потом нелегально добирался в Оман на верблюдах. Оттуда уходил в Лондон.
- Хочу подробностей. Что у вас вместо паспорта, если его изъяли?
– Я ехал не по своим документам. Я даже не был похож на человека в паспорте. Бог меня вел, поэтому я смог пройти столько границ и даже без визы попасть в Британию. Из Дубая напрямую вылететь шанса не было, там сетчатка глаза сканируется. Поэтому я поехал через Оман. Но даже в Омане будка пограничная в пустыне оказалась с Интернетом. Они не выпустили меня на машине. Я взял маленький чемоданчик, бросил все вещи и машину и пошел через границу пешком. Пошел пешком до Омана. Увидел караван верблюдов, мне машут, говорят: "Давай мы тебя подвезем". Я сначала отказался, но мне объяснили, что до оманской границы километров десять. Залез на верблюда, поехали. В Омане захожу в парикмахерскую, говорю: «Причешите меня, как вот этого человека». И показываю парикмахеру паспорт. Он говорит: «Маловероятно» У меня были короткие волосы, а у человека на фото — длинные. Но в итоге кое-как причесали. Я пошел на границу. У меня даже визы не было. Но я купил транзитный билет Маскат – Лондон – Ямайка. Я когда-то тридцатилетие отмечал в Британии и знал, что если прилет в Лондон в один аэропорт, а вылет из другого, а между самолетами меньше 24 часов и есть бронь на отель, то визу шлепают транзитную. И я воспользовался этим вариантом. А в Лондоне мне достаточно быстро было предоставлено политическое убежище.
- Вам надо роман о своей жизни писать.
– Да, мне адвокаты то же самое говорят.
- Как вы начали обживаться в Лондоне?
– Я пошел учиться, взял в колледже курс маркетинга. Начал заниматься недвижимостью и решил в итоге создать компанию по сдаче апартаментов. Пришел в британскую церковь Holy Trinity Brompton Church, которую возглавлял Джейсон Уэлби, ныне архиепископ Кентерберийский. У меня сейчас есть на него хорошие выходы. В церкви я встретил много друзей. Один из них — мой партнер Билли Кофф, который рассказал мне все секреты бизнеса на апартаментах и посодействовал в старте.
- То есть раскрутились с нуля?
– Я вышел на вокзале в центре Лондона с двадцатью фунтами в кармане. У меня были там друзья, поехал к ним. Я знаю, как жить в Лондоне очень дешево. Когда я начинал, я сам делал уборки в своих апартаментах за гостями. У меня менеджеры подобраны по такому же принципу. Они, несмотря на всю свою статусность, идут и делают уборку.
- Каков сейчас оборот у вашей компании?
– У нас с Билли сейчас около 400 апартаментов. Но цифры я бы не хотел называть, потому что у бизнеса есть своя специфика. Каждый блок апартаментов запускается с новым юридическим лицом. У меня много компаний здесь.
- А как происходили переговоры с Титовым? Вы попросились в этот список или он сам предложил?
– На какие-то вопросы я могу ответить, на какие-то — нет. В понедельник, 5 февраля, мы встретились с ним в «Рице». Он сказал, что меня в списках нет. Я не спрашивал, почему. В основном мы разговаривали о политике, более часа. Мне показалось, что мы друг друга неплохо поняли. И сегодня из СМИ я узнал, что я в списке. Титов делает очень важное дело. Никто не посмел бы заняться такими преследуемыми людьми, как я, а он занялся.
- Как дальше должны развиваться события?
– Я понятия не имею, как. Но надеюсь, что что-то изменится.
- Планируете ли вы жить в России, когда все разрешится?
– У меня здесь все функционирует, работает команда, за которую я отвечаю. Я все это не брошу. У нас куча планов на развитие. В России у меня нет ничего, никаких активов. Мой металлургический завод был отобран давным-давно.
- А вернуть завод вы не хотите попытаться?
– Мы должны действовать в юридическом правовом поле. Если у меня будут юридические аргументы, то я буду это делать. Если по закону это невозможно сделать, то я не буду тратить на это время.
- Вы готовы поверить и вернуться в Россию?
– Возвращение в Россию для меня огромный риск. Но, если бы я не был готов поверить, я бы с Титовым не разговаривал.
Беседовала Венера Галеева, "Фонтанка.ру"
Евгений Вышенков, зам. гендиректора АЖУРа:
– Ввиду того, что этот стартап, скорее, имеет отношение к выборам, здесь хорошо монтируется цитата Остапа Бендера. «Предмет моей лекции - плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея?» – говорил великий комбинатор сами знаете где.
Как ни странно, механизмов выхода из этих уголовных дел много. Безусловно, все зависит от характера претензий. Так как наш формат не позволяет разбирать конкретные дела, то скажем о том, какой алгоритм точно их объединяет.
Так или иначе, чтобы было прекращено преследование, главное – это позиция потерпевшего. Если хотите, права объекта преступления. Отсюда смотрим на типичные статьи, вмененные нашим предпринимателям. В основном это налоговые обвинения или мошенничество.
Начнем с легкого. Если принимается акт амнистии по налогам, то уголовное дело автоматически прекращается. Или бизнесмен уплачивает насчитанный ему уход от налогов. Может быть, пересматривается сумма в меньшую сторону, а потом идет уплата. Примеров таких уйма. Их легко можно найти в практике хотя бы Следственного комитета Петербурга.
Следующее – сложнее. Это хищение имущества путем мошенничества. И тут, конечно, надо возвращать, но есть нюансы. Как правило, потерпевшие – это банковские или государственные структуры. И тут набросать тень на плетень не сложно. Вспомним только пару недавних новостей на «Фонтанке». Вот Ленэнерго не заявило ущерб в связи с отсутствием подводного кабеля, и уголовное дело оказалось под боем. Вот акционер «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, обвиненный в мошенничестве по Сбербанку на миллиард, одновременно имеет решение городского суда, где не признали убытков тому же Сбербанку.
По большому счету, даже контрабанду можно отыграть. И не оттого что закон, что дышло, а потому что сами следователи называют рейтинговую 159-ю статью резиновой. Ее натянуть можно на что угодно, кроме убийства и измены Родине. Значит, легче и стащить с находящегося в эмиграции тела.
Понятно, что все индивидуально, а приостановленные за розыском материалы лежат в Следственном комитете и Следственном департаменте МВД, где и будут, если нужно, вырабатывать и нивелировать уголовно-правовые последствия. Если проще – то крутить процессуальный кубик-рубика.
А взаимодействие адвоката и следователя – это уже конечная тактика. И уж точно не следователь в данном контексте решает, что у государства больше нет претензий.
"- Дебют, товарищи, - это «Quasi una fantasia» (гиперфантазия. – Прим. ред.). А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, – это человеческая мысль, облечённая в логическую шахматную форму", – заявил тогда Остап Бендер.
Отсюда данная идея, господа, – это политическая мысль, облеченная в процессуальную форму.
Но все же вначале нужна воля сами знаете кого.