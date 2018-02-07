Замминистра Татарстана, подозреваемую в мошенничестве, нашли мертвой в ее квартире

Тело Елены Шишмаревой, замминистра по здравоохранению в Республике Татарстан, нашли в ее квартире 7 февраля. Ранее ее поместили под домашний арест из-за подозрений в мошенничестве.

Как сообщают региональные СМИ, предположительно Шишмарева совершила суицид, медики не успели оказать чиновнику помощь. Ее подозревали в хищении бюджетных средств, якобы женщина требовала от сотрудников медицинских учреждений повышать свою квалификацию в образовательной организации «Прогресс», а в случае отказа не подписывала документы на выделение средств. С 2015 по 2017 год «Прогресс» заключил 300 договоров на 8 миллионов рублей.

Подозреваемую Шишмареву 3 февраля отправили под домашний арест до 1 апреля. Она была готова сотрудничать, но вину не признавала.