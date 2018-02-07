На Тайване произошло новое землетрясение

Новое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у восточного побережья Тайваня 7 февраля вечером, сообщает китайский сейсмологической центр (CENC).

Подземные толчки зафиксированы в среду в 23:21 по местному времени (18.21 мск) в морской акватории вблизи уезда Хуалянь, где сутки назад произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров, пишет РИА Новости.

Как накануне писала "Фонтанка", крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. Разрушенными оказались несколько зданий, в том числе и гостиница Marshal Hotel. Из неё спасателям удалось эвакуировать 116 постояльцев. 567 домов остались без электричества.