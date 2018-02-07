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07.02.2018 19:20

На Тайване произошло новое землетрясение

Новое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у восточного побережья Тайваня 7 февраля вечером, сообщает китайский сейсмологической центр (CENC).

Подземные толчки зафиксированы в среду в 23:21 по местному времени (18.21 мск) в морской акватории вблизи уезда Хуалянь, где сутки назад произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров, пишет РИА Новости.

Как накануне писала "Фонтанка", крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. Разрушенными оказались несколько зданий, в том числе и гостиница Marshal Hotel. Из неё спасателям удалось эвакуировать 116 постояльцев. 567 домов остались без электричества.


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Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
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