Немецкие депутаты предложили украинскому послу в Германии поучиться дипломатии

Находящиеся в Крыму депутаты от немецкой партии «Альтернатива для Германии» отказались ехать в Киев по приглашению украинского посла. Ранее тот заявил, что «вправил мозги» руководству фракции.

Пост, оскорбивший депутатов из «Альтернативы для Германии», посол Украины в Германии опубликовал в своем Twitter 7 февраля. «Пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию – вставить мозги руководству фракции AfD в парламенте Нижнего Рейна-Вестфалии за преступный вояж в Крым их авантюрных коллег», – прокомментировал Андрей Мельник поездку депутатов в Крым.

Не заставила себя ждать и реакция. «Лента.Ру» со ссылкой на РИА «Новости» передает, что парламентарии посоветовали послу поучиться дипломатии и отказались приехать в Киев. Что касается руководства партии, то там поездку хоть и назвали частной, но цель ее обозначили как «изучение реального положения дел на полуострове». Депутаты находятся в Крыму с 3 февраля, 5-го числа украинская прокуратура возбудила в их отношении уголовное дело за нарушение порядка въезда на оккупированную территорию страны.