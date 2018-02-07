В МВД не согласны с претензиями ГАТИ по поводу не очищенной в Колпино крыши

Крыша здания ОМВД Колпинского района очищена от снега. Как уверяют в ведомстве, безопасности горожан ничего не угрожает.

В городском управлении МВД отреклись от претензий Государственной административно-технической инспекции, которая нашла на крыше отдела полиции в Колпино сугробы «Все необходимые действия, направленные на обеспечение безопасности как граждан, посещающих здания ОВД в Колпинском районе, так и самих сотрудников полиции, были выполнены своевременно и в полном объеме», – опровергают информацию ГАТИ в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, ранее ГАТИ грозила штрафами до полумиллиона рублей ряду учреждений, которые якобы вовремя не почистили крыши. Кроме колпинского ОМВД, в списке оказались РГПУ им. А. И. Герцена на Малой Посадской и машиностроительный завод ЗАО «Ленпродмаш».