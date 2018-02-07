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07.02.2018 18:37

ГУИОН: Паспорт исторического здания на Садовой заказывали собственники

 

Технический паспорт дворового флигеля на Садовой, 8/7, литера Б, в который была внесена дата постройки «1918 год», заказывали собственники Кирилл Георгиевский и Мария Сингалевич. Ранее в документах на здание имелась датировка «до 1918-го» (паспорта от 1980 и 1998 годов) и «до 1917-го» (паспорт от 1948 года). Об этом рассказали «Фонтанке» источники в ГУП ГУИОН Санкт-Петербурга.

Именно внесение даты «1918 год» позволило впоследствии начать реконструкцию здания и почти полностью его снести, а взамен выстроить новое, семиэтажное. Напомним, согласно закону, петербургские дома, построенные до 1917 года включительно, при реконструкции или сносе вследствие аварийности предписывается воссоздавать в прежнем виде. Даже в том случае, если они не признаны памятниками. С флигелем на Садовой, 8/7, литера Б, этого не произошло, от подлинного здания осталась лишь часть фундамента; но если бы технический паспорт был датирован «до 1918 года», то закон распространялся бы и на этот случай.

Как писала «Фонтанка», собственность на здание и участок была оформлена 22 сентября 2012 года, на основе выписки из Государственного кадастра недвижимости oт 30 декабря 2011 года. Ранее, в мае того же года, по обращению собственников был изготовлен кадастровый паспорт с датировкой «1918 год». Позже, в октябре 2012 года, в ГУИОН изготовили и новый технический паспорт, с той же датировкой. Как говорят в ГУИОН, каких-либо документов, свидетельствующих об экспертизах или иных причинах изменения даты постройки, в архивах не имеется. Да и сами обращения об изготовлении технических паспортов 1980, 1998 и 2012 годов отсутствуют – в связи с истечением сроков хранения.


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