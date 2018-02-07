Ученые доказали, что эффективность мозга зависит от яркости освещения

Согласно исследованиям, проведенным специалистами Мичиганского университета, пребывание в тускло освещенных помещениях негативно влияет на структуры мозга и может привести к потере умственных способностей. Выводы впрямую относятся к сотрудникам офисов

Нейрофизиологи изучали состояние мозга нилотских травяных мышей, для которых характерно суточное поведение, близкое к человеческому, — они спят по ночам и бодрствуют днем. Именно поэтому эти зверьки были выбраны для изучения поведения их мозга в условиях недостаточного освещения.

Две группы зверьков жили в различных условиях. Контрольная группа жила в условиях нормального освещения. Другая пребывала при тусклом свете. В результате «сумеречные» зверьки в значительной степени потеряли способность решать пространственные задачи, которые они прекрасно выполняли ранее. Травяные мыши, пребывавшие при ярком свете, наоборот, показали улучшение результатов. При этом «сумеречные» зверьки при переселении под яркий свет спустя те же четыре недели смогли восстановиться.

Исследователи отметили серьезные структурные изменения в гиппокампе мозга животных, отделе, который как раз отвечает за обучение и память. По словам профессора Антонио Нуньеса, одного из исследователей, они имитировали ситуацию нахождения в типичном помещении со стандартным освещением, или зимние пасмурные дни Среднего Запада США. Нуньес обращает внимание на то, что после нахождения в помещении с сумеречным освещением бывает проблематично даже найти свою автомашину на стоянке.

Исследователи отмечают, что пребывание при тусклом свете приводит к значительному сокращению выделения вещества, называемого нейротрофическим фактором мозга – пептида, способствующего поддержанию связей нейронов в гиппокампе. Уменьшение его количества ведет к сокращению взаимных подключений между нейронами, а это в свою очередь – к ослаблению производительности гиппокампа. Говоря кратко, тусклый свет приводит к оглуплению — отмечают учёные.

Можно отметить, что еще в январе 1984 года Норман Розенталь из Национального института психического здоровья США обнаружил явление, получившее название «сезонного аффективного расстройства», при котором люди начинают страдать сонливостью, у них возникает тяга к углеводной пище, снижается либидо. При этом негативные явления достаточно быстро исчезали при переезде в более солнечные регионы или хотя бы при значительном увеличении яркости света при освещении. Описанные исследования Мичиганского университета дают физиологическое объяснение этого явления.