Экс-министр обороны Украины: 10 из 12 тысяч военнослужащих ВМС в Крыму перешли на сторону РФ

Бывший исполняющий обязанности министра обороны Игорь Тенюх рассказал, сколько военнослужащих ВМС, которые несли службу в Крыму, предали украинскую присягу после аннексии полуострова.

Цифру он назвал в ходе допроса в Оболонском суде 7 февраля в рамках заседания по делу о госизмене Януковича, сообщает телеканал "112 Украина".

"Из 12 тысяч в Военно-морских силах перешли на сторону врага 10 тысяч", – сообщил он.

Игорь Тенюх руководил украинским оборонным ведомством в течение месяца – с 27 февраля по 25 марта 2014 года.

Ранее 7 февраля в ходе допроса бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко рассказал, что только 20% офицеров украинской спецслужбы покинули Крым после его присоединения Россией. Остальные предпочли служить РФ.