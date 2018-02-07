В Петербурге решили заработать на снеге

Жители Северной столицы, видимо, настолько отвыкли от снежных зим, что вызволить из-под снега своего железного коня не в состоянии. На сайтах объявлений тут же появилась масса предложений расчистить автомобиль или откопать его из сугроба.

В Петербурге стоимость услуги варьируется от 500 до 1500 рублей. В зависимости от качества. К примеру, за 1000 рублей вы можете рассчитывать на пунктуальность, аккуратность, мягкую щетку и портативный пластиковый скребок. За 800 рублей – на то, что в течение часа приедут «русские адекватные ребята». Некоторые предлагают очистить машину к определенному времени и стоимость указывают туманно – от 500 до 1000, в зависимости от сложности.

Также максимальных значений достигло количество объявлений о продаже лопат – более 4,5 тыс. по всей России.



С 5 февраля количество поисковых запросов, в которых встречается слово «лопата», превысило показатель прошлой недели на 146% (по данным пресс-службы Avito). По Петербургу цены колеблются от 200 до 2000 рублей. Предложения радуют разнообразием. Скажем, за 300 рублей можно приобрести лопату ручной работы с «феноменальной ремонтопригодностью».



Серьёзных снегопадов в ближайшие дни, по сообщению синоптика Александра Колесова, не предвидится, температура воздуха к концу недели может подняться до 0, но затем снова опустится до минус 5 – 7 градусов. И поэтому снег растаять не успеет.