Лавров призывал США повлиять на политику Украины

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 7 февраля призывал США и европейские страны повлиять на политику Украины в вопросе обязательств по минским соглашениям.

«Мы побуждаем наших западных партнеров, прежде всего Соединенные Штаты, которые имеют колоссальное влияние на Киев, а также побуждаем европейцев — Францию, Германию как соавторов минских договоренностей — к тому, чтобы они оказывали воздействие на Киев, добиваясь скорейшего практического выполнения его обязательств», — сказал Лавров.

Вопрос по урегулированию ситуации на территории ДНР и ЛНР обсуждался на встречах Минской контактной группы. С сентября 2014 года она приняла три документа, которые устанавливают шаги по прекращению конфликта. Несмотря на принятые документы, между сторонами все равно продолжаются столкновения.