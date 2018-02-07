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07.02.2018 17:55

Греф: Сотрудники Сбербанка майнят на рабочем месте

Председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал майнинг, то есть добычу криптовалюты, примитивным бизнесом. Однако сотрудники банка с начальством не согласны.

Как передают СМИ, на тему майнинга Греф высказался, выступая перед финалистами конкурса «Лидеры России» 7 февраля.

Президент Сбербанка отметил, что оборудование банка часто используется сотрудниками для майнинга. «Мы часто ловим наших сотрудников, которые на нашем оборудовании занимаются майнингом», – цитирует Грефа «Лента.Ру». Ему самому такой бизнес неинтересен ввиду его примитивности.

Напомним, ранее Сбербанк извинялся за нехватку на рынке видеокарт. Предполагалось, что их массово скупали россияне, чтобы «намыть» криптовалюту, но в банке это объяснили созданием лаборатории искусственного интеллекта.


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05.02.2018 09:36
Клубный дом Look аккредитован еще одним банком
В конце января 2018 года клубный дом Look был аккредитован еще одним крупным российским банком. Теперь покупатели квартир смогут оформить ипотеку в ВТБ 24 по ставке от 9,5% годовых. Кредит выдается на максимальный срок до 30 лет, сумма кредита от 100 000 рублей до 30 млн рублей.
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