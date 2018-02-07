Петербуржец завоевал «золото» на соревнованиях по самбо среди слепых

Петербургский слабовидящий спортсмен Дмитрий Самохвалов завоевал золото в состязаниях по самбо на VIII Открытом фестивале спортивных единоборств и боевых искусств в Московской области. Об этом «Фонтанке» сообщили в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов.

В VIII Открытом фестивале спортивных единоборств и боевых искусств в подмосковном Пушкино приняли участие борцы со всей России. Санкт-Петербург в категории самбо – спорт слепых представил Дмитрий Самохвалов, многократный призер всероссийских соревнований по дзюдо.

В Северной столице этот вид спорта только начинает развиваться, в настоящий момент тренируется шесть борцов. В прошлом году трое из них, в числе которых был и Дмитрий Самохвалов, при поддержке БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» приняли участие в I Чемпионате России по самбо среди лиц с нарушением зрения. Полученный опыт позволил Дмитрию уже в 2018 завоевать первую золотую медаль в весовой категории 62 кг.

«Этот вид адаптивного самбо для людей с нарушением зрения набирает обороты и популярность. Надеюсь, что в нашем городе ребята с интересом примут это направление, и начнут заниматься. Хотя бы не ради побед на соревнованиях, а для себя, своего здоровья. Самбо слепых позволяет уверенно стоять на своём жизненном пути, дисциплинирует и закаляет дух», – поделился Дмитрий Самохвалов.

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» выражает благодарность сотрудникам петербургских компаний, которые приняли участие в акции «Преврати вещь в доброе дело», организовав в своих офисах сбор вещей. Часть б/у одежды была реализована в благотворительном магазине «БлагоДаря», что позволило Фонду выделить Дмитрию Самохвалову 4000 рублей для оплаты транспортных расходов во время соревнований.

Справка

Идея проведения турниров по самбо для слепых возникла на основе разработок методик реабилитации инвалидов по зрению. Основные правила соревнований по этому виду спорта практически не подверглись коррекции. Техника борьбы строится на тактильных и слуховых ощущениях. Самые первые турниры проходили в Москве в качестве социальных проектов (начиная с 2011 года). В ноябре 2016 года во Всероссийский реестр видов спорта была включена дисциплина самбо – спорт слепых.