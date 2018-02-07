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07.02.2018 17:50

«Зенит» назвал состав на игру с «Црвеной Звездой»

Стал известен стартовый состав футбольного клуба «Зенит» на контрольный матч против «Црвены Звезды» (Сербия) 7 февраля в Анталии (Турция).

Как сообщает пресс-служба петербургской команды, с первых минут на поле выйдут вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Доменико Кришито, полузащитники Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Леандро Паредес, нападающие Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, Антон Заболотный.

Это будет уже шестая контрольная встреча «Зенита» в рамках подготовки ко второй части сезона-2017/18. В предыдущих пяти играх петербуржцы одержали четыре победы и одну сыграли вничью.

Игра начнется в 18.30 мск. Стоит отметить, что за "Црвену звезду" сыграет в недавнем прошлом "зенитовец" Милан Родич.


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