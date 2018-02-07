Лавров: У Запада манера такая — факты не предъявлять

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад применяет по отношению к россиянам все, чтобы дискредитировать спортсменов, обвиняя их в нарушении антидопинговых правил и не предъявляя никаких доказательств. Слова Лаврова приводит ТАСС.

«Набор используемых с этой целью методов весьма широк: это и санкции, и развертывание глобальной противоракетной обороны вокруг наших границ на западе и на востоке, это и информационные войны, это и голословные обвинения в кибератаках России против чуть ли не всего Запада, это и, конечно, дискредитация наших спортсменов-олимпийцев без предъявления конкретных фактов», — сказал он.

Глава МИД России также подчеркнул, что «у Запада сейчас такая манера — факты не предъявлять».