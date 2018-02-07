На Маршала Захарова остывают батареи в 17 зданиях

Второй раз за неделю в Красносельском районе Петербурга в квартирах остывают батареи. На этот раз прохудилась труба на проспекте Маршала Захарова.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», парение возле дома 32 на Маршала Захарова заметили энергетики во время объезда. Дефектной оказалась 300-миллиметровая труба, по регламенту ее ремонт должен быть закончен к часу ночи 8 февраля. Пока ремонтная бригада меняет кусок теплосети, в 17 зданий тепло поступает на пониженных параметрах, из них 13 это жилые дома, три — детские учреждения.

Напомним, в этом же микрорайоне 5 февраля был закончен ремонт, из-за которого без тепла остались почти 200 домов. До этого теплоэнергетики ремонтировали трубу на Маршала Захарова в декабре, тогда на пониженные параметры перевели 24 здания.