Министр обороны Украины: Javelin получим в этом году

Министр обороны Степан Полторак заявил, что противотанковые комплексы Javelin будут на Украине в нынешнем году.

"Я хотел бы сказать точно, что мы получим Javelin своевременно. В этом году точно", – сказал он телеканалу "112.Украина".

Министр также рассказал о результатах встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

"Мы обсудили многие вопросы, практически все темы и все вопросы, которые у меня были, которые меня беспокоили, — на все мои вопросы я получил ответ. Есть четкое понимание, как, когда, каким образом. Все это мы обсудили. Мы обсудили и дальнейшее наше сотрудничество, а также сотрудничество с альянсом и наши двусторонние обязательства и завершение наработки договоров между США и Украиной", – добавил он.

Издание напоминает, что вооруженные силы Украины уже получили приказ готовиться к принятию таких комплексов на вооружение.

12 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Документ предусматривает предоставление Украине 350 млн долл. оборонной помощи, в том числе санкционирует возможность передачи летального оружия.

Javelin — американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолетов). Стоимость одного комплекса в комплекте с 6 ракетами составляет 1,3 млн долл.