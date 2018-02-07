В Шереметьево самолет сел с отказавшими спойлерами

Части крыла самолета, который летел из Мурманска в Москву, так называемые спойлеры, отказали при посадке в столице. Однако это не помешало борту благополучно приземлиться.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Аэрофлот — Российские авиалинии», сейчас самолет отстранен от полетов, причины произошедшего выясняются. «Особенно хотим подчеркнуть, что отказ спойлеров у данного типа воздушных судов не является серьезной технической проблемой», – добавил представитель авиакомпании. Самолет Sukhoi Superjet должен был сесть в Шереметьево, судя по онлайн-табло аэропорта, в 15:25, однако задержался на 25 минут.