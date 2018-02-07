Петербуржцы заплатят за мусор по-новому

Еще
14:17 08.02.2018
Пришлите свою новость!
14:14
Tesla Илона Маска отчиталась о рекордном убытке после запуска Falcon Heavy
14:03
Недомогание пассажира ограничило работу «Сенной»
14:00
Авторитетный коммерсант из Романовки арестован за страдания девушки из Киргизии
13:53
Российские болельщики устроили акцию у штаб-квартиры WADA
13:49
В Москве арестовали украинского бизнесмена из списка Forbes
13:42
КГИОП возбудил расследование после пожара на Сестрорецком вокзале
13:38
Курс доллара обновил годовой максимум
13:20
Преподаватель Университета профсоюзов осужден за поддельную кандидатскую
13:12
Прав у лиц с двойным гражданством в Финляндии будет меньше, чем в соседних странах ЕС
13:06
Российские спортсмены смогут носить на ОИ-2018 шапки в цветах национального флага
13:03
ОМОН навестил Апрашку
12:52
Буквы на заборе стройки «Воина-В» обошлись жительнице Ульянки в 10 тысяч
12:48
CAS объявит решение по апелляциям 47 российских спортсменов в день открытия Игр
12:44
МВД: Пьяных водителей будут наказывать строже
12:40
Эрдоган принес соболезнования Путину в связи с гибелью майора Филипова
12:36
Роскомнадзор предупредил Facebook о проверке
12:32
ЦИК зарегистрировала Собчак и Сурайкина кандидатами в президенты РФ
12:25
В Петербурге представят «Неблаготворительность»
12:07
На Олимпиаде зафиксирован первый случай дискриминации по отношению к россиянину
12:02
Правительство Ленобласти ждет неожиданная отставка
11:59
Шойгу простился с майором Филиповым
11:58
Кипр не допустил Промсвязьбанк к арестованным российским судом деньгам
11:50
В Хельсинки женщина родила у автобусной остановки
11:42
ОМОН зачищает Южный рынок
11:38
Рядом с Олимпийской деревней в Пхёнчхане начался крупный пожар
11:33
Петростат: Картофель в январе подорожал почти на 17%
11:27
Самый дешевый паркинг в Петербурге продается за 180 тысяч
11:16
Петербургские кёрлингисты начали Олимпиаду с разгромного поражения
11:14
Полицейские не смогут задерживать пьяных судей на дорогах
10:59
Калифорнийский суд разрешил кондитеру не обслуживать геев из-за религиозных убеждений
10:50
Задержан водитель такси «Везёт», подозреваемый в избиении пассажира
10:46
Падчерица Пикассо откроет его крупнейший музей на юге Франции
10:44
Основателя сети «Додо Пицца» допросили по делу о сбыте наркотиков через пиццерии
10:36
Во Всеволожске девочка умерла от запущенной пневмонии после визита медиков
10:26
Минобороны получит тридцать новых истребителей
10:14
За покупку угнанной машины петербуржец получил уголовный срок
10:01
В Брусничном россиянка попалась на контрабанде частей оружия
09:50
Северная Корея устроила военный парад накануне открытия Олимпиады
09:38
Нелегалы подняли бунт в центре временного содержания в Красноярске
09:25
Петербургская пенсионерка обменяла реальные полмиллиона на «прикольные»
09:21
В Петербурге стало на четверть больше желающих получить финский шенген
09:13
Пробки в Петербурге стали меньше
09:03
В церемонии открытия Олимпиады примут участие 80 россиян
08:47
Врач сборной Норвегии объяснила, зачем команде шесть тысяч доз препарата от астмы
08:41
Задержаны предполагаемые похитители сейфа из Интернет-кафе на Петроградской
08:34
«К-Рауту» на Парашютной эвакуировали из-за термоса с колбами
08:23
Илон Маск показал «последнее фото» Tesla на пути к Марсу
08:12
Через льды Охотского моря пытается пробиться теплоход со 127 пассажирами
08:08
Ночным «летчикам» пришлось притормозить на проспекте Непокоренных
03:04
Новый фильм Вуди Аллена выходит в прокат
02:53
В Петербурге покажут премьерный спектакль Романа Виктюка
02:40
Известные спортивные журналисты проведут футбольный ликбез
02:20
Петербуржцам покажут баттл между Тургеневым и Достоевским
01:52
Токсиколог популярно объяснит, как нельзя пить лекарства
01:34
Рисунки Добужинского откроют петербуржцам довоенную Литву
01:16
Экранизация финальной части “50 Оттенков” - в прокате
00:41
Участников акций Навального в Петербурге ставят на профилактический учёт
00:25
МИД: Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения
00:02
Минюст США: Киберпреступная группировка с участием россиянина и украинцев похитила 530 млн долларов
07/02
Россия обвиняет США в «ненадлежащем содержании» российского киберпреступника
07/02
Рублевский к понедельнику пообещал очистить Петербург от снега
07/02
ФИФА ведет расследование против двух российских футболистов
07/02
В Смольном объяснили, чем занимаются «танцующие тракторы»
07/02
«Роскосмос»: Запуск в космос автомобиля Tesla — «хороший трюк»
07/02
В Рыбацком свет вернулся в дома
07/02
Собак, которых нашли в подвале на Петроградской стороне, вытащили по распоряжению участкового
07/02
Из-за пожара на вокзале Сестрорецка пассажиров обилетят в поездах
07/02
МВД объяснило исчезновение полицейских Дагестана с постов ДПС
07/02
Проверка «Гостиного двора» закончилась, станция открыта
07/02
В Рыбацком локальный блэкаут
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
08.02.2018 10:00

Петербуржцы заплатят за мусор по-новому

Вывоз мусора в Петербурге подорожает. Сбор средств станет подушевым и проявится отдельной строкой в квитанциях.
Петербуржцы заплатят за мусор по-новому
Александр Николаев/Интерпресс

Смольный готовит Петербургу единый тариф на услуги регионального мусорного оператора. Помимо оплаты непосредственно вывоза мусора, в него могут войти и экологический сбор, и надбавка за заключение и обслуживание договоров, и НДС. А еще кто-то должен финансировать инвестпрограммы, модернизацию производства и набор сотен сотрудников.

Сейчас вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) является жилищной услугой и входит в состав платы за содержание жилого помещения. Но после того, как город выбрал единого регионального оператора по обращению с отходами (смольнинский МПБО-2), должен начаться следующий этап мусорной реформы – появится единый тариф на обращение с ТКО, который и будет обеспечивать жизнедеятельность оператора.

Как сообщил "Фонтанке" заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко, оператор должен обратиться в Смольный с предложениями по тарифу не позднее 1 июля 2018 года. Но это будет сделано раньше, так как сам город планирует внедрить новую систему до наступления 1 января 2019 года, когда по новым правилам должны начать вывозить мусор по всей России.

Единый тариф на услугу регионального оператора, по словам заместителя председателя комитета по тарифам Ирины Бугославской, будет включать расходы на обезвреживание и захоронение ТКО, их транспортировку, сбытовые расходы и траты на заключение и обслуживание договоров с собственниками отходов и операторами по обращению с ними. А также плату за оказание «комплексной услуги по обращению с ТКО», без пояснения, что за этим кроется.

Кроме того, по аналогии с другими регионами, в тарифе могут быть учтены платеж за негативное воздействие на окружающую среду (экологический сбор с петербуржцев уже собирают), а также НДС, так как региональный оператор его обязан платить. А это дополнительные 18% к тарифу.

Величина единого тарифа на услугу регионального оператора, как отметила Бугославская, будет зависеть и от представленных (единым оператором) расчетно-обосновывающих материалов. Проще говоря, как попросит сам оператор, исходя из своих расходов и задач, – согласно постановлению правительства, тариф должен компенсировать ему расходы на производственные и инвестиционные программы. А их предвидится много.

– Первой задачей регионального оператора будет навести порядок по работе с опасными отходами. Для этого на каждой площадке вблизи жилых домов будут устанавливать специальные контейнеры для сбора опасных отходов — батареек, ртутных ламп и другого.

Задача в дальнейшем — перейти к 2020 году к 38 процентам переработки (сегодня – 17%). А к 2030 году уже на 100%, – сообщил председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Кроме того, МПБО-2 нужны новые работники, так как до получения статуса регоператора это было только перерабатывающее предприятие. Они будут заключать договоры и работать с подрядными организациями, УК и населением по всему Петербургу. Это, по оценкам игроков рынка, сотни сотрудников.

– Если раньше ответственность была разрознена среди разных участников рынка, и претензии можно было предъявлять отдельно каждому из них, то теперь работа по претензиям будет структурирована. Основная ответственность от мусоропровода до контейнерной площадки, до переработки и размещения на полигоне, вся будет лежать на плечах регионального оператора. В его функции входит задача организовать всю эту колоссальную работу, – обозначил фронт деятельности заместитель председателя комиссии Государственной думы по экологии и окружающей среде Сергей Боярский.

Подорожание в 7 раз

До конца года региональный оператор должен заключить договоры со всеми УК и ТСЖ Петербурга, а также с жителями частных домов — у них взаимоотношения с регоператором будут прямыми. После этого в квитанции появится плата за обращение с ТКО. Все деньги будут идти напрямую МПБО-2, минуя УК.

Самое важное —  начисляться тариф будет в расчете на одного проживающего в жилом помещении, что, по мнению комитета по тарифам, «является более справедливой расчетной единицей, так как фактический объем ТКО образуется в результате жизнедеятельности человека».

От прямого вопроса — насколько в итоге вырастут тарифы и есть ли какое-то их ограничение — в комитете уклонились. Но на 1 января 2018 года региональные операторы по обращению с ТКО были определены в 21 субъекте Российской Федерации и в некоторых уже успели сделать начисления.

Например, в Магнитогорске «мусорный сбор» начали начислять с 1 ноября 2017 года. Плата за вывоз отходов с квадратного метра жилья ранее в городе составляла 1,03 рубля. А теперь установлен единый тариф на услугу регионального оператора. Для жителей многоквартирных домов в Магнитогорске он составляет 87,5 рубля с человека, для жителей частного сектора – по 67,2 рубля (разница связана с разными нормами образования мусора). То есть, если трое обитателей квартиры на 33 кв. метра платили 33,9 рубля в месяц, то теперь им приходит расчет уже на 262,5 руб. — дороже стало в 7 раз.

В Иваново, где тариф начали тестировать летом, раньше платили не более 3,3 рубля за кв. метр. Теперь там начисляют даже больше, чем на Урале, – 88,7 рубля на человека.

В первую очередь от такого начисления выигрывают одиночки, проживающие в больших квартирах. И проигрывают семьи на маленькой жилплощади. Те, кто сдаёт жилье и не прописан в квартире, также ощутят на себе реформу. В Магнитогорске, например, регоператор производит перерасчет по фактическому проживанию.

Монополия для населения

По словам опрошенных «Фонтанкой» участников рынка, в Петербурге, где сейчас в среднем платят по 2,5 рубля за кв. метр площади, тариф будет не меньше 65-70 рублей на одного проживающего. Предпосылок к дешевизне нет.

– Однозначно стоимость услуги увеличится, – считает генеральный диpектop компании «Мехуборка СПБ» Андрей Антонов. – Новый закон вводился для того, чтобы отходы ехали на переработку, и чтобы только 15-20% процентов из них попадали на полигон. Чтобы закон работал, нужно очень много денег. Нынешних средств хватит только дислокацию мусора менять, а чтобы что-то существенно реформировать, нужны серьезные средства А где их взять? С населения. Или будут какие-то дотации от бюджета, но тогда зачем все это надо было начинать?

Председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Евгений Пургин считает, что централизация очень плохо скажется на конкуренции и, в итоге, на тарифах.

– Мы наблюдаем создание монопольной структуры, которая на себе замкнет все денежные потоки и будет впускать на этот рынок только «своих», а неугодных просто выдавит с рынка, не дав им заказ. Частный бизнес создает дополнительные рабочие места и не требует субсидий. А монополия рано или поздно сядет на бюджет и будет сосать деньги из него. И делать она будет что-то, только если её ударят палкой. Причем первый вопрос, который монополия тогда задаст, — «а денег дадите?».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Справка:

Ежегодно в Петербурге образуется более 1,7-2 млн тонн отходов. Около 90% от этого объёма попадает в Ленинградскую область и на нелегальные свалки. Две площадки МПБО-2, расположенные на севере и юге города, позволяют переработать лишь 400 тыс тонн отходов в год. Планируется, что региональный оператор будет привлекать и другие предприятия, чтобы достичь поставленного показателя 100% переработки мусора.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Георгий Полтавченко: Проект МПЗ на Волхонке отменили не по экологическим соображениям
«Автопарк № 6 “Спецтранс”» получил участок в Каменке под мусороперерабатывающий технопарк
Петербуржцы стали больше мусорить
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 11:29

Аэрофлот стал победителем премии Skyway Service Award в четырех номинациях

Аэрофлот стал победителем сразу в четырех номинациях престижной авиационной премии Skyway Service Award. Торжественная церемония награждения прошла в рамках V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
ПАО «Группа ЛСР»
06.02.2018 12:27

Паркинг в «Смольном парке» в подарок

Покупатель квартиры в элитном комплексе «Смольный парк», который «Группа ЛСР» построила в одной из самых престижный локаций исторического центра, может получить место в подземном паркинге бесплатно
УК «Новоселье»
05.02.2018 16:06

В Новоселье открылся лабораторно-диагностический медицинский центр «Эскулап»

К услугам жителей самый широкий спектр анализов и собственная лаборатория на месте. Кроме этого, в центре принимает терапевт, по предварительной записи можно попасть на прием и получить консультацию кардиолога и эндокринолога.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Недомогание пассажира ограничило работу «Сенной»
Буквы на заборе стройки «Воина-В» обошлись жительнице Ульянки в 10 тысяч
Петростат: Картофель в январе подорожал почти на 17%
Пробки в Петербурге стали меньше
В Смольном объяснили, чем занимаются «танцующие тракторы»
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 февраля
17 домов на Маршала Захарова согреются раньше
ГУИОН: Паспорт исторического здания на Садовой заказывали собственники
В Петербурге решили заработать на снеге
Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Банковского моста
Петербуржцы заплатят за мусор по-новому
Тяжелый случай: Зачем человечеству Falcon Heavy
Алексашенко: Бояться санкций надо
Три паспорта для новодела на Садовой
Сугроб и бабочки: как магазин крафтовых галстуков выяснял, кто оставил кучу под дверью
«Ленэнерго» теряет имя
Как построить торговый центр, не начиная строительства
Фото дня: Петр I взялся за лопату
Другая «Пальмира» для Путина
«Газель» не пройдёт. «Мост глупости» рассказал, на каком языке ругаются водители-неудачники
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Рублевский к понедельнику пообещал очистить Петербург от снега

В Петербурге решили заработать на снеге

«Манеж» захватила «молодая шпана»

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 11:29
Аэрофлот стал победителем премии Skyway Service Award в четырех номинациях
Аэрофлот стал победителем сразу в четырех номинациях престижной авиационной премии Skyway Service Award. Торжественная церемония награждения прошла в рамках V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
ПАО «Группа ЛСР»
06.02.2018 12:27
Паркинг в «Смольном парке» в подарок
Покупатель квартиры в элитном комплексе «Смольный парк», который «Группа ЛСР» построила в одной из самых престижный локаций исторического центра, может получить место в подземном паркинге бесплатно
УК «Новоселье»
05.02.2018 16:06
В Новоселье открылся лабораторно-диагностический медицинский центр «Эскулап»
К услугам жителей самый широкий спектр анализов и собственная лаборатория на месте. Кроме этого, в центре принимает терапевт, по предварительной записи можно попасть на прием и получить консультацию кардиолога и эндокринолога.
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
ГК «Эталон»
01.02.2018 19:00
Группа «Эталон» получила разрешение на строительство нового объекта
Группа «Эталон» объявляет о получении разрешения на строительство нового жилого комплекса бизнес-класса в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проект будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
СК «Полис Групп»
01.02.2018 12:30
«Полис Групп» открыла два детских сада в Кудрово
31 января состоялось торжественное открытие двух детских садов в составе жилых комплексов «Австрийский квартал» и «Березовая роща» в Кудрово. Девелопер проектов - компания «Полис Групп». Детские дошкольные учреждения построены по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» и переданы на баланс Ленинградской области.
ГК «УНИСТО Петросталь»
31.01.2018 16:59
В ЖК «Аннинский парк» построят первый детский сад
ГК «УНИСТО Петросталь» разрабатывает проект первого детского сада в ЖК «Аннинский парк» на 167 мест. Всего на территории жилого комплекса планируется построить школу на 800 мест и два детских сада на 400 мест
Магазин "Кей"
31.01.2018 12:07
Выбираем чайник вместе с экспертами КЕЙ
Электрический чайник — вещь, которая уже давно вошла в привычный обиход каждого человека и стала обязательным предметом на каждой кухне. Эксперты компании КЕЙ рассказали, как не потеряться в многообразии моделей и сделать правильный выбор
Setl City
30.01.2018 18:15
Новый муниципальный садик открывается в ЖК «GreenЛандия-1»
1 февраля 2018 года откроет свои двери новый детский сад в ЖК «GreenЛандия-1» от Setl City. Он расположен во встроенных помещениях жилого дома по адресу бульвар Менделеева, 13
Комплекс Look/Холдинг «ПСК»
30.01.2018 14:50
Клубный дом Look подключают к отоплению и готовят к сдаче
Клубный дом Look на Лиговском будет введен в эксплуатацию с опережением графика, работы по строительству идут ударными темпами. ЖК бизнес-класса LOOK был выведен на рынок ровно год назад - в январе 2017 года. По плану строительный холдинг «ПСК» должен сдавать объект в июне 2018 года
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.