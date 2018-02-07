Петербуржцы заплатят за мусор по-новому

Вывоз мусора в Петербурге подорожает. Сбор средств станет подушевым и проявится отдельной строкой в квитанциях.

Смольный готовит Петербургу единый тариф на услуги регионального мусорного оператора. Помимо оплаты непосредственно вывоза мусора, в него могут войти и экологический сбор, и надбавка за заключение и обслуживание договоров, и НДС. А еще кто-то должен финансировать инвестпрограммы, модернизацию производства и набор сотен сотрудников.

Сейчас вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) является жилищной услугой и входит в состав платы за содержание жилого помещения. Но после того, как город выбрал единого регионального оператора по обращению с отходами (смольнинский МПБО-2), должен начаться следующий этап мусорной реформы – появится единый тариф на обращение с ТКО, который и будет обеспечивать жизнедеятельность оператора.

Как сообщил "Фонтанке" заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко, оператор должен обратиться в Смольный с предложениями по тарифу не позднее 1 июля 2018 года. Но это будет сделано раньше, так как сам город планирует внедрить новую систему до наступления 1 января 2019 года, когда по новым правилам должны начать вывозить мусор по всей России.

Единый тариф на услугу регионального оператора, по словам заместителя председателя комитета по тарифам Ирины Бугославской, будет включать расходы на обезвреживание и захоронение ТКО, их транспортировку, сбытовые расходы и траты на заключение и обслуживание договоров с собственниками отходов и операторами по обращению с ними. А также плату за оказание «комплексной услуги по обращению с ТКО», без пояснения, что за этим кроется.

Кроме того, по аналогии с другими регионами, в тарифе могут быть учтены платеж за негативное воздействие на окружающую среду (экологический сбор с петербуржцев уже собирают), а также НДС, так как региональный оператор его обязан платить. А это дополнительные 18% к тарифу.

Величина единого тарифа на услугу регионального оператора, как отметила Бугославская, будет зависеть и от представленных (единым оператором) расчетно-обосновывающих материалов. Проще говоря, как попросит сам оператор, исходя из своих расходов и задач, – согласно постановлению правительства, тариф должен компенсировать ему расходы на производственные и инвестиционные программы. А их предвидится много.

– Первой задачей регионального оператора будет навести порядок по работе с опасными отходами. Для этого на каждой площадке вблизи жилых домов будут устанавливать специальные контейнеры для сбора опасных отходов — батареек, ртутных ламп и другого.

Задача в дальнейшем — перейти к 2020 году к 38 процентам переработки (сегодня – 17%). А к 2030 году уже на 100%, – сообщил председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Кроме того, МПБО-2 нужны новые работники, так как до получения статуса регоператора это было только перерабатывающее предприятие. Они будут заключать договоры и работать с подрядными организациями, УК и населением по всему Петербургу. Это, по оценкам игроков рынка, сотни сотрудников.

– Если раньше ответственность была разрознена среди разных участников рынка, и претензии можно было предъявлять отдельно каждому из них, то теперь работа по претензиям будет структурирована. Основная ответственность от мусоропровода до контейнерной площадки, до переработки и размещения на полигоне, вся будет лежать на плечах регионального оператора. В его функции входит задача организовать всю эту колоссальную работу, – обозначил фронт деятельности заместитель председателя комиссии Государственной думы по экологии и окружающей среде Сергей Боярский.

Подорожание в 7 раз

До конца года региональный оператор должен заключить договоры со всеми УК и ТСЖ Петербурга, а также с жителями частных домов — у них взаимоотношения с регоператором будут прямыми. После этого в квитанции появится плата за обращение с ТКО. Все деньги будут идти напрямую МПБО-2, минуя УК.

Самое важное — начисляться тариф будет в расчете на одного проживающего в жилом помещении, что, по мнению комитета по тарифам, «является более справедливой расчетной единицей, так как фактический объем ТКО образуется в результате жизнедеятельности человека».

От прямого вопроса — насколько в итоге вырастут тарифы и есть ли какое-то их ограничение — в комитете уклонились. Но на 1 января 2018 года региональные операторы по обращению с ТКО были определены в 21 субъекте Российской Федерации и в некоторых уже успели сделать начисления.

Например, в Магнитогорске «мусорный сбор» начали начислять с 1 ноября 2017 года. Плата за вывоз отходов с квадратного метра жилья ранее в городе составляла 1,03 рубля. А теперь установлен единый тариф на услугу регионального оператора. Для жителей многоквартирных домов в Магнитогорске он составляет 87,5 рубля с человека, для жителей частного сектора – по 67,2 рубля (разница связана с разными нормами образования мусора). То есть, если трое обитателей квартиры на 33 кв. метра платили 33,9 рубля в месяц, то теперь им приходит расчет уже на 262,5 руб. — дороже стало в 7 раз.

В Иваново, где тариф начали тестировать летом, раньше платили не более 3,3 рубля за кв. метр. Теперь там начисляют даже больше, чем на Урале, – 88,7 рубля на человека.

В первую очередь от такого начисления выигрывают одиночки, проживающие в больших квартирах. И проигрывают семьи на маленькой жилплощади. Те, кто сдаёт жилье и не прописан в квартире, также ощутят на себе реформу. В Магнитогорске, например, регоператор производит перерасчет по фактическому проживанию.

Монополия для населения

По словам опрошенных «Фонтанкой» участников рынка, в Петербурге, где сейчас в среднем платят по 2,5 рубля за кв. метр площади, тариф будет не меньше 65-70 рублей на одного проживающего. Предпосылок к дешевизне нет.

– Однозначно стоимость услуги увеличится, – считает генеральный диpектop компании «Мехуборка СПБ» Андрей Антонов. – Новый закон вводился для того, чтобы отходы ехали на переработку, и чтобы только 15-20% процентов из них попадали на полигон. Чтобы закон работал, нужно очень много денег. Нынешних средств хватит только дислокацию мусора менять, а чтобы что-то существенно реформировать, нужны серьезные средства А где их взять? С населения. Или будут какие-то дотации от бюджета, но тогда зачем все это надо было начинать?

Председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Евгений Пургин считает, что централизация очень плохо скажется на конкуренции и, в итоге, на тарифах.

– Мы наблюдаем создание монопольной структуры, которая на себе замкнет все денежные потоки и будет впускать на этот рынок только «своих», а неугодных просто выдавит с рынка, не дав им заказ. Частный бизнес создает дополнительные рабочие места и не требует субсидий. А монополия рано или поздно сядет на бюджет и будет сосать деньги из него. И делать она будет что-то, только если её ударят палкой. Причем первый вопрос, который монополия тогда задаст, — «а денег дадите?».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»