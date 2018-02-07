В Петербурге суд запретил метать красную икру

Производители красной икры в Петербурге приговорены за попраннную репутацию сахалинского завода. Теневой филиал крупной фабрики нашелся в цокольном этаже Прядильного переулка.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 7 февраля, цех по переработке и фасовке лососевой икры и морепродуктов оборудовали предприимчивые Марк Хаенко и Сергей Андрианов. Над продумыванием логистики особо не мучились. Заказы принимали по телефону и развозили товар клиентам на авто.

Поймали фабрикантов после закупки партии неизвестного происхождения и расфасовки в 324 металлические банки от имени крупной компании из сахалинского села Ёлочки.

Подсудимые признаны виновными в производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Лицензии и разрешительных документов у них не было. Хаенко оштрафован на 250 тысяч рублей, Андрианов на 200 тысяч. Икру после вступления приговора в силу велено уничтожить.

Предпринимателей, как следует из картотеки Петродворцового суда, судили два раза. Первый процесс начался в сентябре 2017-го, но судья Наталья Копенкина нашла грубые нарушения со стороны прокуратуры при составлении обвинительного заключения и вернула дело для работы над ошибками. В декабре суд начался заново и дошел до приговора к февралю.