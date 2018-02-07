Суд оштрафовал «ГрузовичкоФ» за недобросовестную рекламу

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти согласился с решением городского УФАС оштрафовать компанию «ГрузовичкоФ» за недобросовестную рекламу. Как сообщает 7 февраля пресс-служба ведомства, реклама в метро «Когда узнал, что у «ГрузовичкоФ самые низкие цены!» вводит потребителей в заблуждение.

Дело в том, что в правом нижнем углу объявления имеется уточнение, напечатанное мелким шрифтом: «По сравнению с ценовыми предложениями «ГрузовичкоФ» в 2016 году». Однако из-за места расположения рекламы пассажиры подземки не могли прочитать эту фразу даже с близкого расстояния.

Теперь компании придется выплатить штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей (согласно ч.1 ст. 14.3 КоАП РФ).