Уроженец России вошёл в рейтинг миллионеров, сделавших состояние на криптовалютах

Выходец из СССР Валерий Вавилов и уроженец России Виталик Бутерин вошли в рейтинг людей, разбогатевших на торговле криптовалютами, составленный Forbes.

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин родился в России, но вырос в Канаде. Его состояние, по мнению издания, оценивается в 400 – 500 млн долларов. А вот выходец из бывшего СССР Валерий Вавилов, создавший майнинговую компанию Bitfury, заработал около 500 – 700 млн долларов.

Возглавил ТОП из 19 имен и фамилий, опубликованный 7 февраля, CEO сервиса Ripple Крис Ларсен с состоянием 7,5 – 8 млрд долларов. Второе место с капиталом в 1 – 5 млрд у Джозефа Лавина – еще одного сооснователя Ethereum. Третье – у основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао. Его капитал оценивается Forbes в 1,1 – 2 млрд долларов.

При этом в издании уточняют, что рынок криптовалют непрозрачен и гиперволатилен и все оценки, сделанные на данных о запасах криптовалют, прибыли участников рейтинга после уплаты налогов и на их долях в компаниях, весьма приблизительны.

Напомним, что самая известная криптовалюта биткоин после достижения максимума в декабре прошлого года (19 511 долларов за 1 биткоин) резко пошла на спад. Причиной стали новости о попытках властей Индии, Южной Кореи, Китая, России и США контролировать этот рынок. Кроме того, японские правоохранительные органы 2 февраля провели обыски в офисах криптовалютной биржи Coincheck Inc., со счетов которой неделю назад были похищены 500 миллионов долларов. Но 7 февраля наметилась положительная тенденция.