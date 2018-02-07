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07.02.2018 16:36

Где и для кого в Петербурге строят жилье рядом с метро

Всем ли удобно жить у станций подземки? И на какие новые дома у метро, строящиеся и недавно сданные, можно обратить внимание в Петербурге?
Где и для кого в Петербурге строят жилье рядом с метро
Фото предоставлено компанией RBI

Олег предпочитает передвигаться по городу на личном авто, Иван каждый день пользуется наземным транспортом и метро, а Марина и Антон по привычке спускаются в подземку. Все вместе герои демонстрируют типичное «транспортное» поведение современных петербуржцев. Кому из них жить возле метро удобнее? И на какие новые дома у метро, строящиеся и недавно сданные, можно обратить внимание в Петербурге?

Эти 42 минуты под землей

«Так ли нужна близость к метро среднестатистическому покупателю комфорт-класса, когда почти у всех сегодня есть машины?» – удивляется Олег.

На 5 млн жителей в Петербурге – 1,5 млн машин. Из-за этого в часы пик город стоит в пробках.

Тем не менее автомобилизация в Петербурге вовсе не всеобщая. Среди покупателей комфорт-класса обеспеченность личным автотранспортом составляет не более 0,7 машины на семью, говорят эксперты рынка недвижимости. Вдобавок многие не пользуются автомобилями каждый день.

Во многих семьях машина только одна, и некоторым членам семьи все равно нужен общественный транспорт. Поэтому Марина обычно ездит на метро – машина больше нужна мужу, который работает в Ленобласти.

Марина живет рядом с Московским проспектом, на Заозерной улице и добирается до работы на Петроградке за 35 минут. Из них 8 минут она идет пешком до метро «Фрунзенская», 21 минуту – едет в подземке. Туда-обратно получается «42 минуты под землей».

ЖК TIME, в котором живет Марина, удобен для всех: у мужа есть место для автомобиля в подземном паркинге, у Марины – возможность быстро добираться до работы.

Фото предоставлено компанией RBI
Фото предоставлено компанией RBI

Дольше прогулка – дешевле квартира

Для большинства покупателей «квартира у метро» подразумевает расположение в пешеходной доступности – в пределах 15-20 минут. Такое расстояние позволяет не тратиться на наземный транспорт и ехать до места назначения без пересадки – сразу в метро. Любители ЗОЖ добавят, что ежедневная 15-20-минутная прогулка – это еще и возможность обеспечить себя необходимой двигательной нагрузкой.

При этом квартира, расположенная в 10 минутах от метро, будет стоить дороже аналогичной, расположенной в 20 минутах. А вот если речь идет о дистанциях в 2 км и больше, уже особой разницы нет – все равно садись в трамвай.

Антон купил квартиру в ЖК Green City у метро «Пролетарская». Теперь дорога от дома до эскалатора у него занимает 15 минут утром и 45 вечером. Потому что по вечерам Антон по пути заходит в «Ленту» за продуктами и забирает дочь из детского сада. Садик – прямо во дворе дома, и на это уходит от силы минут 10.

Фото предоставлено компанией RBI
Фото предоставлено компанией RBI

Соблюдай дистанцию

Считается, что слишком близкое соседство с метро – ближе 100-150 метров – может стать минусом для дома. Хотя таких жилых комплексов в Петербурге строятся единицы, все места уже заняты. Станция метро и ее ближайшие окрестности – это всегда большое скопление людей. Ларьки и барахолки остались в 2000-х, но все равно, когда под окнами ходят толпы, жить неудобно, а иногда и небезопасно.

Ивану можно посоветовать «Дом у Елагина острова» у метро «Старая Деревня». До метро и крупных торговых центров от него идти не больше 5 минут. При этом сам дом находится чуть в стороне от лишней суеты, ближе к ЦПКиО на Елагином острове. Плюс этого дома – в том, что он уже сдан, первые жильцы заселились в 2017 году. Минусы, как часто бывает, являются обратной стороной плюсов: в этом доме, например, остался очень небольшой выбор квартир.

Фото предоставлено компанией RBI
Фото предоставлено компанией RBI

Места знать надо

Сколько вообще нового жилья строится в Петербурге у метро? Если брать новостройки в радиусе 1 км от ближайшей станции, получится около 50 проектов. Это не так много – всего около 15% предложения на рынке. В радиусе 2 км находится уже порядка 90 проектов. Больше всего жилья строится у станций метро «Девяткино» и «Парнас», а ближе к центру – в Московском и Невском районах.

Невский район, в среднем, «дешевле» Приморского: цена квадратного метра в новостройках в нем ниже. Поэтому Иван понял, что под его бюджет больше подходит квартира в «Доме на набережной» от «Северного города». Это в Невском районе, рядом с «Елизаровской». Расположение неплохое: можно дойти пешком до метро за 10 минут и не ждать непредсказуемого трамвая или автобуса. Но Ивану надо поторопиться: квартиры в таком месте, да еще на набережной Невы, расходятся быстро. А сам дом будет сдан уже в 2018 году.

Фото предоставлено компанией RBI
Фото предоставлено компанией RBI

Что ж, Олег остался в меньшинстве. Для большинства жителей Петербурга близость дома к метро – вполне реальный плюс. Важно, конечно, чтобы при этом он не был единственным плюсом новостройки. В идеале у дома должны быть и другие преимущества, которые делают жизнь в нем по-настоящему комфортной.

Справка о компании Группа RBI

Time Дом у Московского – застройщик ЗАО "Северный город" ,проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

Green City – застройщик ЗАО "Северный город", проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

Дом у Елагина острова – ООО "МТ-Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

Дом на набережной – застройщик ООО "СГС", проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

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