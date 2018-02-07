Племенной завод «Ручьи» получил банкротный иск за долги по электричеству. С заявлением о признании компании несостоятельной обратилась в арбитражный суд Петербурга АО «Петербургская сбытовая компания». 7 февраля в картотеке появилось сообщение, что оно принято к производству.

Как сообщила организация 7 февраля, общая сумма задолженности, накопившаяся с ноября 2015 года, составляет 8,2 млн рублей.

ЗАО «Племенной завод «Ручьи» было одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На данный момент большая часть угодий продана под жилую и производственную застройку, сообщает ПСК. «Оставшиеся у предприятия энергообъекты не поддерживаются в надлежащем состоянии, что привело к выходу из строя систем учета электроэнергии, подстанций и другого электросетевого хозяйства», – говорится в сообщении.

Компания ЗАО «Новое Время» в Лужском районе, которой управляет менеджмент племзавода «Ручьи», тоже получила от ПСК банкротный иск. Его долг составляет 12,8 млн рублей.

ЗАО «Племенной завод «Ручьи» является активом миллиардера и экс-депутата областного ЗакСа Александра Трафимова. По данным СПАРК, выручка ЗАО «Племенной завод «Ручьи» в 2016 году составила 431 млн рублей, прибыль – 17,9 млн рублей. «Фонтанка» направила компании запрос о комментарии.

В 2014 году с банкротным иском к ЗАО «Племенной завод «Ручьи» обращалось ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», в рассмотрении жалобы было отказано.