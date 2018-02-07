СМИ: Дагестанским чиновникам запретили выезжать за рубеж
Чиновникам всех уровней в Дагестане настоятельно рекомендовано не покидать территорию России. Пока в регионе продолжается декриминализация, заграничных отпусков, рискующих перерасти в смену места жительства, они лишены.
Как пишет 7 февраля «Лента.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, запрет введён с «сегодняшнего дня и до окончания работы федеральной межведомственной комиссии по декриминализации республики». Он распространяется на всех руководящих работников Дагестана – от глав администраций населенных пунктов до чиновников республиканского уровня. Ранее сообщалось, что почти во всех министерствах проходят выемки документов, которые могут быть связаны с расследованием уголовного дела о масштабных хищениях бюджетных средств.
Сегодня новым премьер-министром республики назначен Артем Здунов. Кандидатуру экс-министра экономики Татарстана внес на рассмотрение врио главы Дагестана Владимир Васильев после того, как распустил правительство.
Справка:
Декриминализация региона проходит с января. Тогда в Дагестан прибыла спецкомиссия в составе представителей прокуратуры, МВД, ФСБ и СК во главе с заместителем генерального прокурора России Иваном Сыдоруком. По подозрению в превышении должностных полномочий под стражей содержится мэр Махачкалы Муса Мусаев. 6 февраля Басманный суд арестовал врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и экс-министра образования республики. Чиновников заподозрили в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными Дагестану для реализации социальных программ.