Не допущенные до Олимпиады российские конькобежцы выступят на альтернативных стартах

Российские конькобежцы – трехкратный чемпион мира Денис Юсков и пятикратный чемпион мира Павел Кулижников – примут участие в альтернативных стартах.

Павел Кулижников собственная работа /CC BY 3.0 Фото: Sasha Krotov /CC BY 3.0

Как пишет «Спорт-Экспресс», соревнования пройдут 14 – 16 февраля в Коломне.

Как ранее сообщалось, призовые на этих соревнованиях будут аналогичны олимпийским. Победители получат по 4 миллиона рублей, серебряные призеры – по 2,5 миллиона, бронзовые – по 1,7 миллиона.

Напомним, что Юсков и Кулижников вошли в число российских спортсменов, не допущенных до Олимпиады, – их «допинговые» дела будут рассмотрены после Игр в Пхенчхане.