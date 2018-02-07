Не допущенные до Олимпиады российские конькобежцы выступят на альтернативных стартах
Российские конькобежцы – трехкратный чемпион мира Денис Юсков и пятикратный чемпион мира Павел Кулижников – примут участие в альтернативных стартах.
Как пишет «Спорт-Экспресс», соревнования пройдут 14 – 16 февраля в Коломне.
Как ранее сообщалось, призовые на этих соревнованиях будут аналогичны олимпийским. Победители получат по 4 миллиона рублей, серебряные призеры – по 2,5 миллиона, бронзовые – по 1,7 миллиона.
Напомним, что Юсков и Кулижников вошли в число российских спортсменов, не допущенных до Олимпиады, – их «допинговые» дела будут рассмотрены после Игр в Пхенчхане.