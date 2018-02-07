Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Банковского моста

Мост с грифонами возле Экономического университета будет отреставрирован вместе с участком набережной. Проект реконструкции одобрен Главгосэкспертизой в Петербурге.

Об этом сообщается на сайте ведомства 7 февраля. Результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют различным требованиям, эксперты выдали положительное заключение. Проект предусматривает замену пролетного строения моста через канал Грибоедова, его настила, стоек, на которых сидят грифоны, и части набережной по обеим сторонам канала. Кроме того, будут отреставрированы цепи: переправа возле университета – это один из трех сохранившихся в Петербурге пешеходных цепных мостов. Работы рассчитаны на семь месяцев, финансироваться они будут из городского бюджета.

Согласно документации на портале госзакупок, проект реконструкции обошелся городу в лице дирекции транспортного строительства в 6,4 миллиона.

Сейчас в КРТИ приступили к разработке конкурсной документации. Предположительно подрядчик будет определен весной 2018 года, однако дата начала работ может быть перенесена из-за чемпионата мира по футболу.

Напомним, сейчас обновление коснулось только грифонов, которые должны вернуться на место к мундиалю. Мифическим существам уже позолотили гривы и крылья.