К чему ведет презумпция виновности денег

Мир рехнулся на борьбе с отмыванием денег, черным налом, уходом от налогообложения и т.п. Апофеоз этого сумасшествия - принятый в Великобритании закон «О криминальных финансах».

Этот закон позволяет направлять иностранцам − владельцам активов на территории страны запросы о происхождении имущества и банковских счетов на сумму от… 50 тыс. фунтов (примерно 70 тыс. долларов). В лучшие годы в России на эти деньги нельзя было купить и треть хрущевки в Москве.

Представляю, с каким злорадным восторгом воспримет этот закон сидящая в Интернете часть российской ширнармассы. Мол, достанется там всяким абрамовичам! Ужо будет им «Челси»! В соответствии с британским законом предусмотрена и заморозка «необъясненных» средств. До тех пор, пока объяснение не удовлетворит (критерии этой «удовлетворенности» непонятны). В крайнем же случае возможно и изъятие «необъясненных активов» в казну.

Современные британские законодатели напомнили мне большевиков, которые издавали, конечно, более радикальные, но в чем-то и похожие декреты ровно 100 лет назад. Понимаю, как непопулярны будут последующие рассуждения, но все-таки выступлю в роли адвоката дьявола. Не платят налоги? Это забота той страны, где не платят. А если неплательщики – налоговые резиденты страны X (например, той же Великобритании), то пусть этим занимается полиция страны X. Возбуждает дело, проводит следствие и с санкции суда запрашивает банк о счетах конкретных подозреваемых личностей. То же самое и в случае подозрений относительно всех прочих незаконных деяний. Только тогда это правовое государство, а не большевистская продразверстка.

Однако государства все больше и больше склоняются к политике тотальной презумпции виновности денег (стоит ли после этого искать другие причины появления криптовалют!). И требуют объяснений у всех их владельцев просто по самому факту владения ими. Новые полицейские функции возложили на банки, которые, по сути, перестали быть коммерческими предприятиями, а превратились в сектор, паразитирующий на халявных деньгах от центробанковских эмиссий и политике бюджетных дефицитов. Занял по нулевой (или около нуля) ставке у центробанка, купил гособлигации (являющиеся свидетельствами государственного мотовства) и имей себе гарантированный доход. Процент по госбумагам невелик, но всяко выше, чем цена такого заимствования. Физлица в такой системе для банков просто экономически невыгодны. Возни много, а шерсти мало.

Предоставление так называемых «кредитов» от центральных банков в комбинации с выплатой процентов по гособлигациям есть, в сущности, бюджетное финансирование банков. За такую «манну небесную» государство требует благодарности в виде исполнения функций государственного принуждения. Банки и рады стараться.

Для большей конкретики зайдем на сайт какого-нибудь западного банка и посмотрим, какая информация требуется от вкладчика-нерезидента. Страну и банк не раскрываю, но скажу, что страна эта в ЕС и не отличается пока особой свирепостью по отношению к вкладчикам.

«Планируете ли Вы операции в кэше?» Положительный ответ требует указать, на какую сумму в месяц. Люди уже свыклись с этим, но для демонстрации всей абсурдности ситуации проведу сравнения с покупкой в магазине. Вы расплачиваетесь наличными, а кассир дает анкету и просит вас письменно в ней указать, планируете ли вы и в дальнейшем так поступать? А если планируете, то на какую сумму в месяц? И с какой целью?

Далее, по факту, если вы вносите в месяц более 5 тыс. евро, то пишите каждый раз объяснительную. Откуда, мол, гад такой, взял? Вот пришли вы в магазин купить шубу дороже 5 тыс. евро, а вам в ответ: а из каких источников у вас средства на столь дорогую покупку? Может быть, вы драгдилер, а? И пока в письменном виде это не опровергнете (очень желательно еще всякие справки приложить), то шубу не продадим.

Есть вопрос и о счетах в других банках. Есть ли таковые и в каких? Продолжаю аналогию с магазином. Продавец вас спрашивает: ходите ли вы в другие магазины, и если да, то в какие? Кроме того, просят клиента, как пионера на линейке, торжественно поклясться, что он на самом деле владелец тех денег, которые принес, и тех, что собирается довносить в будущем. Приходит дядя Гриша в магазин за водкой, а ему вопрос: не скинулись вы на троих? Может быть, в этих деньгах есть часть средства дяди Саши и дяди Миши? А если есть, то напишите нам об этих личностях: паспортные данные, ИНН и т.п.

В заключительной части документа (весь он на 4 страницах!) текст, напоминающий военную присягу. В том числе, надо присягнуть (странно, что каплю крови при этом выдавить на бумагу не требуют), что не станешь финансировать разные там террористические организации. Интересно, а был ли когда-нибудь и где-нибудь случай, когда финансирование таковых было выявлено потому, что их финансист отказался подписать таковое обязательство?

Мир явно деградировал, ибо презумпция невиновности – основа основ правовой цивилизации. И, как понимаете, не о России здесь речь: последняя никогда к такой цивилизации не принадлежала. Только к силовой. Так вот, право требует, чтобы человек, ни в чем не обвиненный, никогда ничего не доказывал. Хоть миллион евро кэшем в банк принес. И не Каримова я тут защищаю, а принцип. Не ваше дело! Почему это само по себе преступное деяние? Ах, у вас, господа, разные нехорошие предположения? А вот у меня, может быть, есть нехорошее предположение, что вы в юности утопили в речке брата и изнасиловали сестру. И что дальше? Будете объяснительную писать, что вы тут ни при чем?

Представляю, что подумают те, кто все это прочитает. Знаю! В ответ скажу, что память человеческая почему-то чрезвычайно коротка. Была и банковская тайна, и (страшно теперь даже представить!) анонимные счета, и т.п. И не так уж давно это было. При жизни большинства живущих. И мир от этого что, погиб? Вовсе нет. А если бы человек эпохи золотого стандарта, скажем, из года так 1910-го, попал в наше время и узнал, что творят с клиентами в банковской сфере, то наверняка решил бы, что социалистическая революция победила во всем мире.

Еще раз, для полной ясности. Ловите банковских мошенников, взяточников, торговцев человеческими органами и, само собой, террористов. Но никогда не криминализируйте деньги и не ловите их как таковые. Это очень напоминает избиение младенцев царем Иродом: чтобы устранить одного опасного для его царствования, убил всех. В результате деньги из полноценной собственности превращаются в собственность весьма условную. Мало того, что государства превратили их в тающие льдинки (инфляция), так еще эти «льдинки» становятся законодательно оформленным поводом для подозрений в преступных деяниях.

Понятно, конечно, из-за чего Запад взбеленился. Москва достала. Действительно, разностороннее ее вмешательство в его дела требует средств, и немалых. Однако такая реакция на интервенцию – это именно то, что ей и нужно. Запад собственными руками подрывает основы своей цивилизации – частную собственность и верховенство права. А Москва торжествует и зовет как ограбивших страну, так и ограбленных страной блудных своих сынов назад. Вернись, я все прощу! Вот только деньги с собой, пожалуйста, не забудь захватить.

Террорист побеждает не тогда, когда устраивает успешный теракт. А когда в ответ на него людей по руками и ногам опутывают разными нелепыми ограничениями. Неизвестно, предотвращают они теракты или нет, но зато очень хорошо известно, что жить становится крайне тоскливо в мире тотальных «нельзя». Террорист именно этого и добивался. В конечном счете, разумеется. Ведь убийства для него не цель, а средство, с помощью которого он хочет разрушить почему-либо нетерпимый для него социальный порядок.

Вспомним, что теракты – это не новость. Их волны время от времени накатываются на те или иные страны. Был левацкий терроризм в Европе в 70-е гг. прошлого века, было и противостояние с Москвой. Однако в войну против денег это не выливалось. И ведь без нее справились! Леваков-радикалов пересажали, а СССР развалился.

Закончу вот чем. Деньги – это изначально продукт спонтанной общественной инициативы, а не государства. Последние к ним ловко «примазались», забрали в свои руки и под предлогом гарантий сделали из них инструмент обогащения власть имущих и бюрократического класса в целом. А гарантии предоставлялись больше на словах, чем на деле: посмотрите в каком-нибудь музее денег на массу бесполезных бумажек былых стран. И об инфляции не забывайте, которая есть особый налог в пользу государства.

Будущее (если таковое у человечества есть) – за частными деньгами (см. провидение великого Фридриха фон Хайека). Нынешние криптовалюты – лишь первый пробный шаг в этом направлении. В перспективе нас ожидают новые открытия в этой области. В этом я не сомневаюсь, поскольку государства превращают официальные деньги в очень уязвимый актив и, как итог, не оставляют людям иного выбора. Следовательно, создают сильнейшие стимулы к творчеству в деле выведения денег из-под их юрисдикций.

Естественно, развернется борьба между государственными деньгами и деньгами частными. Она уже началась (см. на разные госзапреты в области криптовалют). Именно это противостояние составит, говоря языком марксистов, содержание грядущей эпохи. И чем меньше государства будут властны над деньгами, тем свободнее будет человек.

Андрей Заостровцев

Post scriptum: автор не имеет недвижимости и счетов в Великобритании, да и вообще ни разу в жизни там не был.