СМИ: Из министерств Дагестана изымают документы, а на постах ДПС сменили личный состав

Сотрудники Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД пришли с обысками почти во все республиканские структуры Дагестана.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс» 7 февраля. По данным источников агентства, выемки документов проходят в том числе в региональном министерстве финансов, министерстве здравоохранения, органах образования, управлении службы судебных приставов и других правоохранительных структурах, включая городские и районные подразделения. Из-за оперативных мероприятий в Дагестане полностью заменили личный состав на постах ДПС. Местных полицейских сменили сотрудники полиции и Росгвардии, командированные из других регионов.

Интерес сотрудников федеральных правоохранительных органов к документации вызван расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств, отмечает источник агентства.

Декриминализация региона проходит с января. Тогда в Дагестан прибыла спецкомиссия в составе представителей прокуратуры, МВД, ФСБ и СК во главе с заместителем генерального прокурора России Иваном Сыдоруком. По подозрению в превышении должностных полномочий под стражей содержится мэр Махачкалы Муса Мусаев. 6 февраля Басманный суд арестовал врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и экс-министра образования республики. Следственный комитет показал изъятый при обыске у Гамидова золотой пистолет и серийный номер самолета, благодаря которому можно отследить путь чиновников в Москву.