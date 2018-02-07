Албин выступил против переименования «Ленэнерго»

Смольный выступил против ребрендинга «Ленэнерго», при котором название компании, которое она носит уже 85 лет, изменится на «Россети-Санкт-Петербург». Позицию города выразил вице-губернатор Игорь Албин.

– «Ленэнерго» не просто городская компания, это важный элемент системы жизнеобеспечения со своей историей, традициями, культурой. Подобные бренды мы должны оберегать, – сообщил Албин корреспонденту «Фонтанки» 7 февраля. – «Ленэнерго» это важная часть Ленинграда, Санкт-Петербурга. Мы против подобного ребрендинга.

Он отметил, что пока город не планирует заявлять свою позицию по ребрендингу на совете директоров «Ленэнерго» или на собрании акционеров. Ситуацию Смольный хочет решить проще.

– Надеюсь, до этого не дойдёт. У нас добрые рабочие отношения с руководством «Россетей», – отметил Албин.

Напомним, что о планах переименовать «Ленэнерго» на встрече с коллективом 5 февраля заявил новый руководитель «Россетей» Павел Ливинский. Он уже сменил руководителя петербургской компании, и следующим шагом должен был стать переход общества под «единый зонтичный бренд». Вопрос об этом в «Россетях» хотели рассмотреть до конца 2018 года.