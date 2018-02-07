В элитном доме VERONA началась продажа мест в паркинге

«Группа ЛСР» начала продажу мест в подземном паркинге элитного жилого дома VERONA, который компания построила в центре Крестовского острова.

Двухуровневый паркинг рассчитан на 111 машиномест. Стоимость парковочного места – от 2 млн рублей в зависимости от размеров и расположения. Приобрести его можно путем оформления рассрочки от застройщика на год или по 100% оплате.

Жилой дом VERONA создан по мотивам итальянского Возрождения как образец современной петербургской архитектуры. Здесь предусмотрены все атрибуты премиального жилья. Фасад в натуральном камне с портиками и рустами; роскошное оформление холла и рецепции; просторные квартиры с гардеробными, большими кухнями-гостиными и потолками более 3 м; охраняемая территория; подземный паркинг с подъемом на лифте на любой этаж – это особый комфорт и статус. На первом этаже есть коммерческие помещения. Местоположение на Крестовском острове – одно из самых престижных на рынке недвижимости Санкт-Петербурга.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс VERONA – застройщик ОАО "СКВ СПб", проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/verona/documents/