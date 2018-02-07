В ЗакСе пожаловались на закрытость работы городского правительства

Справедливоросс Алексей Ковалев посетовал на скрытность работы правительства Петербурга. Об этом он заявил 7 февраля в рамках обсуждения технических поправок в закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Санкт-Петербурга».

Как заметил Ковалев, большинство решений в Смольном принимаются в закрытом режиме

«Решения принимаются в кабинете губернатора. Или даже вообще не в кабинете, а по телефону. «Малое правительство» проводит заседания, о которых никто ничего не знает, они не транслируются. Давайте введем такой закон: если они в таком режиме работают, в тренировочных штанах перед компьютером сидят и разговаривают по телефону, то каждому видеокамеру поставим дома и будем транслировать все», – заявил депутат. Он добавил, что Законодательное собрание транслирует заседания в Интернет – таким образом, избиратели могут посмотреть, кто с какой позицией выступает.

Традиционно в Смольном примерно раз в месяц проводят «большие» заседания правительства. Также еженедельно собирается «малое» правительство, где принимается часть постановлений, подробности этих обсуждений не оглашаются.