В Госдуму внесен законопроект о возврате летнего времени

Депутат Государственной думы Андрей Барышев озаботился здоровьем россиян и предложил вернуть ежегодный переход на «летнее время».

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Текст законопроекта появился на сайте Госдумы 7 февраля. В пояснительной записке народный избранник объясняет инициативу медицинскими исследованиями и жалобами горожан.

«Важнейшим для обеспечения восстановительных процессов в организме человека считается сон в период перед восходом Солнца. Несоответствие искусственно введенного «социального» суточного ритма естественному требует больших компенсаторных затрат органов и систем человека, особенно со стороны центральной нервной системы», – приводит аргументы депутат.

Расшатанные нервы россиян, по данным Барышева, приводят к увеличению смертности, росту числа аварий и количества травм. Информацию депутату в том числе предоставил геофак МГУ. Там подсчитали, что с отменой летнего времени население в среднем, цифры разные в регионах, потеряло 200 светлых часов.

«Таким образом, жители России не просто лишаются солнечного света, но и тратят больше электроэнергии на освещение, а, соответственно, растут их расходы на услуги ресурсоснабжающих организаций», – сказано в пояснительной записке.

Напомним, переводить часы на летнее или зимнее время россияне перестали с 2011 года, закон был инициирован Дмитрием Медведевым во время его президентского срока. До 2014 года в России жили по «летнему» времени, однако 26 октября стрелки часов были переведены на «зимнее», которое было ближе к астрономическому.