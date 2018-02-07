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07.02.2018 14:55

«Владимирскую» закрывали из-за сломавшегося эскалатора

На «Владимирской» вышел из строя единственный работающий эскалатор. С проблемой в петербургском метро справились меньше чем за полчаса.

Как сообщили в пресс-службе метро, в 14:15 пассажиров прекратили пускать на «Владимирскую». На станции произошла техническая остановка работающего на подъем эскалатора, при этом 3-й все ещё ремонтируют.  Пока сотрудники запускали оборудование, желающим попасть на красную ветку пассажирам приходилось делать крюк через «Достоевскую».

«Владимирская» работала только на выход 25 минут. В 14:40 эскалатор запустили, станция вернулась к обычному режиму работы.


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