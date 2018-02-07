Ресурсы "Юлмарта" захватили процессы

Суд в Петербурге не видит убытков Сбербанка в задолженности «Юлмарта», но следствие ту же сумму считает ущербом. Между тем арбитраж Лондона изучает, кто виноват в тупике. А у оппонентов Костыгина из А1 шефом может стать однофамилец петербургского прокурора.

Защита находящегося под домашним арестом акционера «Юлмарта» Дмитрия Костыгина считает: подтвержденное горсудом решение Дзержинского районного суда Петербурга о том, что бенефициары онлайн-ретейлера не причинили Сбербанку убытков при получении кредита в 1 млрд рублей, может стать основанием для прекращения уголовного преследования. С точки зрения Следственного комитета, убыток и ущерб – не одно и то же, поэтому все же дойдет до суда. «Фонтанка» же виртуально заглянула в процесс уже другого – Лондонского суда международного арбитража, где разбираются, гарантируют ли акционеры или отвечают. В таких схватках нельзя и без интриги: не исключено, что главой А1, что атакует «Юлмарт», станет молодой юрист с не последней для Петербурга фамилией – Артюхов.

«Фонтанка» недавно сообщила, что суд еще раз отказал Сбербанку в иске к акционерам «Юлмарта», фактически посчитав, как трактуют решение адвокаты, что резервирование 1 млрд рублей в Центробанке из-за задолженности кредитора не является убытком. Ту же самую сумму Следственный комитет Петербурга, как известно, рассматривает как мошенничество в сфере кредитования. Как журналисту нашего издания подсказали в следствии, «не надо путать убыток с ущербом, то есть упущенную выгоду и реальные потери».

Напомним, Сбербанк просил взыскать с собственников компании – Дмитрия Костыгина, Августа Мейера, Михаила Васинкевича, а также с бывшего гендиректора Сергея Федоринова 1 млрд рублей. Речь идет о сумме, которую «Юлмарт» ранее взял у Сбербанка взаймы. Однако Дзержинский суд отказался удовлетворить эти требования, поскольку Сбербанк параллельно взыскивает эти деньги с самой компании через арбитраж. "ПАО «Сбербанк России» не понесло убытков, которые просит взыскать с ответчиков», – указано в решении суда.

Именно получение «Юлмартом» кредита в Сбербанке на 1 млрд рублей стало поводом для возбуждения против Дмитрия Костыгина уголовного дела по обвинению в мошенничестве. Якобы он не собирался возвращать эти деньги и, как говорилось в заявлении Сбербанка в Следственный комитет, «распорядился средствами по собственному усмотрению».

По информации «Фонтанки», переговоры о реструктуризации долга между «Юлмартом» и Сбербанком не заканчиваются, и стороны настроены оптимистично, а исход уголовного дела в отношении Костыгина будет отчасти зависеть от позиции банка.

Тем временем Лондонский суд международного арбитража (LCIA) в январе 2018 года разрешил основным акционерам головной компании Ulmart Holding Limited интернет-холдинга «Юлмарта» Koshigi Limited и Svoboda Corporation, бенефициарами которых являются Дмитрий Костыгин и Август Мейер, взять в управление долю совладельца компании Donna Union Foundation, которую связывают с Михаилом Васинкевичем. Об этом рассказал источник, близкий к инвестиционной компании «А1». Это позволит вывести «Юлмарт» из тупиковой ситуации, так как Donna блокирует все ключевые управленческие решения, будь то назначение генерального директора или привлечение стороннего инвестора.

По мнению собеседника издания, основные акционеры смогут получить в управление долю Donna Union Foundation лишь при условии, что внесут депозит в размере $ 2 млн. Кроме того, Костыгин и Мейер должны дать свои личные гарантии, что подконтрольные им компании выкупят долю миноритария по цене, что определится позднее независимыми аудиторами.

– При этом их не обязали давать эти гарантии до решения суда по основному вопросу относительно того, какая из сторон виновна в создании неразрешимых разногласий в управлении компании, – пояснил собеседник.

В «Юлмарте» с 2016 года идет корпоративный конфликт. У акционеров были разные взгляды на развитие компании: Васинкевич хотел повышения эффективности путем прекращения развития компании, а два других партнера считали важным поддержать «Юлмарт» в курсе на экспансию. Костыгин предложил Васинкевичу удовлетворить просьбу менеджмента и совместно довнести в капитал компании $ 30 млн либо дать ему возможность самому дофинансировать бизнес, но тот отказался и потребовал через лондонский суд выкупа своей доли. Осенью 2016 года стало известно, что консультантом Васинкевича в споре является А1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп».

По словам другого нашего источника, суд, похоже, встал на сторону ответчиков, «которые пытаются спасти компанию, несмотря на противодействие со стороны оппонентов, действующих по воле А1 и видящих единственный выход – получение не менее $ 100 млн за долю, хотя ситуация в компании за год кардинально изменилась к худшему».

В ноябре 2016 года в Лондоне уже звучало предложение о выкупе акций Donna по цене, которую должны были определить привлеченные судом эксперты. Васинкевич тогда отказался. Стороны пытались договориться и о передаче доли Donna Union Foundation в управление Koshigi Limited. Суд тогда постановил, что сумма депозита должна составить $ 100 млн, и Koshigi Limited отказался. В декабре 2017 года суд вернулся к обсуждению вопроса по ходатайству Koshigi, поскольку действия Donna фактически завели «Юлмарт» в тупик. Как рассказал ещё один источник, близкий к группе компаний «Юлмарт», суд, который уже вник в детали дела и спора, согласился с требованиями ответчика, несмотря на возражения юристов Donna. Те пытались обязать Koshigi Limited внести в качестве депозита $ 100 млн, но суд в принципе остановился на сумме, предложенной Koshigi, – $ 2 млн.

Будет ли Koshigi Limited выкупать право управления долей миноритария сейчас, пока неизвестно. Основные акционеры ждут решения суда относительно того, по чьей вине произошел так называемый deadlock.

Адвокаты компании «Юлмарт» из коллегии адвокатов Pen&Paper отказались комментировать нашему изданию нюансы лондонского арбитража, сославшись на запрет.

Что касается отечественной территории, то до «Фонтанки» дошел шум, исходящий из эпицентра ведущей инвестиционной компании России «А1». Говорят, вскоре вновь поменяется президент А1.

Так, сменивший летом Александра Винокурова опытный Андрей Тясто из когда-то знаменитой своими корпоративными поглощениями компании «Росбилдинг» в ближайшее время может покинуть главное кресло. На рынке это связывают с особенностями характера топ-менеджера, который «не боится идти напролом, а это сейчас не в моде» и не стесняется оппонировать даже крупному акционеру «Альфы» Герману Хану.

На его место ожидают назначения управляющего директора Андрея Вона, который хоть и чурается публичности, но известен своим аналитическим подходом к токсичным юридическим проектам. Но кадровые слухи никогда не бывают однозначны. Также в первое кресло юридического спецназа «Альфа Групп» пророчат и директора по правовым вопросам Максима Лепехина, и даже вице-президента и параллельно руководителя проекта по «Юлмарту» Артема Артюхова. Последнего настойчиво называют родственником первого заместителя прокурора Петербурга Эдуарда Артюхова. Если так, то это довод.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»