Спикер ЗакСа уверен, что Полтавченко не отправят в отставку

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров рассказал журналистам, что не верит в отставку губернатора Георгия Полтавченко. Об этом он сообщил на брифинге в Мариинском дворце 7 февраля.

Вопрос о награждении Георгия Полтавченко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и последующих слухах об отставке задал корреспондент парламентской газеты «Вечерний Санкт-Петербург».

«Давайте поздравим Георгия Сергеевича, это признание его заслуг перед Россией. Он – очень эффективный губернатор. Слухи об отставке идут постоянно, на протяжении этого года и других. Они сопровождают деятельность любого губернатора Петербурга. Я убеждён, что Георгий Сергеевич Полтавченко в нынешних социально-экономических условиях очень эффективно работает. Я уверен, что ещё долгие годы он будет работать на благо Санкт-Петербурга», – отметил спикер ЗакСа.

Отметим, что осенью 2017 года телеканал «Дождь» сообщил о возможной отставке Георгия Полтавченко после выборов президента. После награждения губернатора ордером слухи ретранслировал телеканал «Царь-град». Также отставку Полтавченко предсказывали летом, весной и зимой 2017 года. До этого аналогичные слухи муссировались СМИ в 2016 году.