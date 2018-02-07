Голодец: Бедность россиян мешает экономическому росту страны

Российская экономика не будет планово развиваться, если россияне не начнут больше зарабатывать и тратить. Такое мнение высказала вице-премьер России Ольга Голодец.

Об этом она рассказала 7 февраля на «Неделе российского бизнеса», которая проходит в Москве. По словам замминистра, низкие зарплаты россиян являются главным препятствием для экономического роста страны.

«Сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и, соответственно, поступательного экономического роста», – цитирует Голодец «Лента.ру».

Чиновница добавила, что в связи с подобными выводами главной задачей правительства страны на ближайшее время будет рост доходов населения, иначе экономику «ждут проблемы».

Одна из мер — поднятие МРОТ до прожиточного минимума. Напомним, текст соответствующего закона был опубликован 29 декабря. Планировалось, что полностью минимальная зарплата будет соответствовать прожиточному минимуму с 1 января 2019 года, однако 7 февраля Госдума в первом чтении поддержала перенос этого срока на май 2018.